Sandoval, la directiva y la afición

JOSÉ RAMÓN SANDOVAL / SIN RUMBO

Tras cambiar absolutamente todo, nada evoluciona

Ha cambiado todo Sandoval, desde el esquema hasta los nombres en todas las líneas. Y la vida sigue igual. Posiblemente no sea, siendo grave, lo más preocupante de todo, sino la percepción de que el equipo no se define. No se sabe a qué juega. No es un conjunto que trabaje por tapar huecos y de disciplina defensiva (es obvio), pero tampoco tiene mecanismos en ataque que justifiquen los espacios en defensa. El Córdoba es un equipo sin un rumbo aparente, sin un once diferenciado ni un esquema reconocible. Y «plantillas baratitas» como la del Reus ganan.

JESÚS LEÓN / PALCO DE LA ROSALEDA

El Córdoba en pleno estuvo, con caras largas, en Málaga

Los hombres fuertes del Córdoba, entre los que está la consejera Magdalena Entrenas, estuvieron en el palco de La Rosaleda. Jesús León estuvo acompañado por la presidenta del Femenino, por el director general, Alfredo García Amado, y por el director deportivo, Rafael Berges. Las caras largas, ya en el descanso del encuentro, eran evidentes, y al finalizar el encuentro aún más. El arranque del equipo deja un poso de preocupación, no ya por los dos puntos de 15 y no haber conseguido aún un triunfo, sino porque no se le ve al equipo un camino por el que pretenda transitar.

LA AFICIÓN / GRAN DECEPCIÓN

Tristeza y enfado en el millar de aficionados que viajaron

La tristeza, la decepción y el enfado fueron las notas generalizadas entre el millar de aficionados que se dieron cita ayer en La Rosaleda. En la previa, todo lo contrario, lógicamente. Buena relación entre aficionados, saludándose y deseándose suerte, pero después del encuentro y palo para los cordobesistas, que se pasaron prácticamente toda la segunda parte sentados en sus asientos. No sólo por la derrota momentánea en ese momento (2-0), sino porque el equipo tampoco transmitía sensación de poder inquietar, al menos, a un Málaga que se mostró muy superior.