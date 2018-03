Sandoval, Aythami y la afición

JOSÉ RAMÓN SANDOVAL / TRANSFORMACIÓN

Notó la baja de Javi Galán y en un futuro le saldría la apuesta

Con la baja de Javi Galán pretendió hacerle daño al Oviedo por dentro aprovechando la tripleta Narváez-Reyes-Alfaro. No le salió como esperaba, probablemente por la falta de dinamismo de alguno de ellos. Reaccionó bien en la segunda parte intentando parar con Jovanovic cierta «despreocupación» de Mossa. Y, sobre todo, con la inclusión de Álvaro Aguado. La entrada del chaval, ante la caída física de Reyes y del doble pivote le dio aire al equipo, al menos, para seguir generándole problemas al rival. Quizás en el futuro le saldrá la apuesta. El equipo, transformado.

AYTHAMI ARTILES / LÍDER

Tercer gol, que también da puntos, y un ejemplo de lucha

Salió el Córdoba por segunda vez consecutiva con cuatro fichajes del mercado de invierno. Se había hablado de la capacidad de intimidación de Reyes, del trabajo y calidad de Narváez e incluso de la sorpresa, agradable, que ha supuesto Álex Quintanilla. Pero no tanto de Aythami Artiles, un central de equipo de arriba de la tabla en Segunda, cuando no de Primera. El canario anotó el gol del empate, tercero en su cuenta particular y todos significando puntos. Para colmo, dio un ejemplo de lucha y entrega a lo largo de los 90 minutos, reafirmándose como un auténtico líder.

LA AFICIÓN / MÁS DE 18.000

El Arcángel volvió a parecer el de las grandes ocasiones

Es el otro protagonista de la remontada blanquiverde. El Arcángel está respondiendo y no sólo con la asistencia de público, sino con el empuje y el calor que le está dando al equipo en cada compromiso en casa. La presión que metió ayer tanto al equipo rival como al colegiado recordaba a otros tiempos, a El Arcángel de las grandes ocasiones. Sólo de esa manera se podrá salir de los puestos de descenso. Sólo de esa manera se podrá lograr la salvación. Si en los cinco encuentros que restan en casa la respuesta es idéntica, pocos puntos volarán del estadio municipal.