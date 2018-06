Sandoval: Aún no hemos hecho nada, debemos de tener calma

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, analizó ayer el último partido ante el Sporting. La rueda de prensa también sirvió de análisis general de la remontada conseguida, a falta de certificarla ante los asturianos. Sandoval afirmó que «confiaba mucho en la permanencia cuando llegué, ahora que casi lo tenemos conseguido sigo confiando pero es difícil, nos la jugamos en el último partido». Respecto al aspecto emocional y de motivación de sus jugadores, dijo que «esta semana es la que menos trabajo tiene, de hecho debemos intentar mermar el exceso de confianza porque aún no hemos conseguido nada».

No quiere echar las campanas al vuelo pese a que el Córdoba depende de sí mismo para salvarse. El mensaje del técnico blanquiverde es de «calma», afrontando el choque sin mirar a otros campos. «Tenemos que ganar al Sporting para salvarnos de la quema, pero teniendo en cuenta que ahora sí dependemos de nosotros mismos, antes dependíamos de los demás», añadió. «El vestuario está igual de fuerte que antes, tenemos la misma convicción y confianza. Mi mensaje es que lo vamos a conseguir. El grupo que tengo detrás me invita a tener confianza». Una cuestión sobre la que se le preguntó en varias ocasiones fue sobre el papel de los futbolistas veteranos, pesos pesados con experiencia en este tipo de partidos. Para Sandoval, «los veteranos deben transmitir calma porque será un partido lento. Al Sporting le basta con el empate y no nos podemos poner nerviosos porque será largo». Y añadió que «este grupo siempre ha tenido mesura y los veteranos deben transmitir la importancia del partido pero sin precipitaciones». Finalmente, sobre el expediente abierto a Nàstic y Huesca por presuntos amaños, respondió que «eso es algo en lo que no me voy a meter».