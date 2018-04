Sandoval: "Ahora hay que darle valor a todo el trabajo realizado"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, anunció en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla Atlético (mañana a las 21.00 horas en El Arcángel) que Bambock jugará lo que resta de temporada con el filial, ya que "la idea es que ayude al filial, ya que la ficha que tiene se lo permite".

El míster cordobesista ha analizado los siguientes temas y preguntas en la rueda de prensa:

Posibilidad de empatar a puntos con los puestos de permanencia

Todo el trabajo hecho hasta aquí hay que darle valor ahora con un resultado en casa. No va a ser fácil porque el Sevilla Atlético viene de una buena racha en las últimas jornadas y sus jugadores tienen desparpajo, se atreven y son agresivos. Es de los equipos que más esfuerzos hace en alta intensidad, con muchas transiciones de defensa a ataque. A nosotros nos interesa llevar el partido a donde queremos y sacar los tres puntos, que es lo más importante. Con todo el esfuerzo hecho ahora tenemos un pequeño margen de error, quedan siete partidos y hay que quitar un poco de responsabilidad a los jugadores.

¿Es similar al partido ante el Lorca?

No, porque hemos aprendido que la clasificación no sirve para medir un partido. Es un equipo muy diferente al Lorca, que era más veterano y que buscaba alargar el tiempo y buscar el error. El Sevilla Atlético querrá sacar el balón jugado y nosotros tenemos que tener paciencia y no querer meter el segundo gol antes que el primero.

El Córdoba debe proponer un partido similar al de Osasuna, ser ordenados, conocer dónde hacer daño al rival y en Pamplona cogimos las sensaciones de equipo sólido y compacto.

¿Qué se le puede pedir a la afición mañana?

La afición nos está dando tanto que le puedo pedir muy poquito. Si damos un plus de intensidad todos creo que lo tenemos. La afición tiene que creérselo, esta tarde se terminan las entradas y con eso tenemos suficiente. Ellos vienen con la dinámica de perdonar y de aplaudir todo y para mí es muy importante tener una afición así. Ante el Lorca la paciencia que tuvo la afición fue muy importante. Los jugadores expresan en el campo el sentimiento de la gente.

¿Un exceso de motivación puede ser contraproducente?

Sí, siempre un exceso en todos los aspectos es contraproducente. No hemos conseguido nada todavía y estamos en el mismo puesto que antes, los terceros por abajo. Tenemos que conseguir subir un puesto más y eso no nos puede llevar a tener exceso de nada. Tenemos que tener confianza para dar los pasos concretos que nos lleven a salir de ahí abajo.

¿Te preocupa tener tantas bajas en defensa y ataque?

Si te dijera que no estaría mintiendo, pero tengo confianza en todo el plantel. Desde que he llegado aquí cada jugador que ha salido ha respondido muy bien, le estamos dando protagonismo a todo el mundo y los que salgan al campo mañana lo harán bien y lo darán todo. Se están ajustado muy bien a los que les pedimos en los entrenamientos, se exprimen al máximo y compiten para jugar.

Tengo total tranquilidad de la gente que jugará porque esto lo vamos a sacar adelante todos. Lo más importante es que nadie se precipite y que todos den el máximo.

¿Has necesitado transmitir mucha motivación en estas últimas semanas?

Transmitirlo no vale de nada si ellos no se lo creen. He tenido gente que ha recibido muy bien esa motivación y la ha puesto en marcha, mis jugadores creen que pueden ganar a cualquier rival y en cualquier campo. Esa mentalidad ganadora es la única que nos va a sacar de ahí abajo porque de aquí adelante nos enfrentaremos a varios equipos que tienen pinta que serán de Primera División.

¿Tiene decidido el once?

Puede caer una pieza similar por otra pero el dibujo y el once lo tengo claro. Buscamos contrarrestar sus puntos débiles y estar seguros de nuestros puntos fuertes.

¿Ha costado trabajo convencer a Bambock?

Es un chico al que le sorprendió que le pidiéramos que jugase en Segunda B, pero tuve una charla con él y lo entendió y desde entonces está a disposición del club. Era necesario ponerle en circunstancia y saber lo que se juegan el club y él. Bambock ha dado todas las facilidades del mundo y para mí es un jugador más.

¿Repetirás el planteamiento de tres centrales?

Tenemos claro lo que queremos hacer, adaptándonos a la plantilla. Tenemos jugadores que pueden jugar con un planteamiento parecido a Osasuna, con algunas variantes tácticas que peguen un toque diferente.

Habrá alguna sorpresa, hay gente con pocos minutos en el tiempo que estoy aquí y les vamos a otorgar la oportunidad de exponer lo que pueden hacer, entrando dentro de la alineación. Estoy convencido de que lo van a hacer bien, ellos ya saben que serán titulares.