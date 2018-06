«Salvarse sería seguramente casi más que un ascenso»

Aythami Artiles lleva menos de seis meses en Córdoba, pero su entrega y su aportación al juego del equipo le han hecho merecedor del cariño y el respeto de la afición. Para el partido de mañana pide a la afición que anime sin cesar y prefiere centrarse en el Sporting, sin mirar lo que ocurra en otros estadios.

-Su gol ante el Reus puede valer media salvación.

-Estoy contento por el gol, pero me tomo las cosas de forma más natural. Estamos cada fin de semana peleando por conseguir el objetivo de la salvación y ahora depende de nosotros. Haberlo marcado yo es lo de menos, habría valido igual si lo hubiese anotado un compañero.

-Sorprendió que los dos goles en Reus fuesen asistencia y definición de dos centrales.

-Para eso estamos, para intentar ayudar a balón parado en jugadas ofensivas. Primero se la di yo a Quintanilla y luego él a mí. Lo importante es que todos estamos felices.

-Si se logra la salvación, será casi igual de importante que un ascenso.

-Sí, es algo que comentamos en el vestuario. Después de la situación en la que estaba el Córdoba, que pueda salvarse es seguramente más que un ascenso. Nos íbamos a Segunda B con todos los inconvenientes que ello conlleva. Si nos salvamos seguiremos en una categoría bonita y con un futuro esperanzador.

-En poco tiempo se ha convertido en capitán general para el cordobesismo. ¿Nota la presión?

-Lo llevo bien. Siempre le digo a la gente que cambié de aires para jugar y estoy feliz dentro y fuera del campo. La gente me trata muy bien por la calle y en el campo se nota que estoy contento. Estoy lejos de mi gente, de mis hijos, pero por otra parte las cosas están saliendo bien en lo personal.

-¿Qué porcentaje de culpa de la remontada tiene Sandoval?

-Es el entrenador ideal para la situación en la que estábamos. Él nos motiva, nos hace no bajar los brazos, siempre está de buen humor y positivo, y eso se contagia. Sandoval es un gran motivador y tiene gran parte de la responsabilidad de que estemos cerca de cumplir el objetivo.

-¿Y cómo define el papel de Jesús León y Luis Oliver?

-Son dos personas a las que yo admiro, les tengo un gran respeto y tengo buena relación con ellos. León y Oliver piensan que si la gente es feliz se rendirá más. Mi relación con ellos es muy cercana, siempre nos preguntan cómo estamos y si necesitamos algo. Estamos en el mismo proyecto, quieren mucho a Córdoba y al equipo.

-Dibuja una imagen muy distinta a la que se vivía en el Córdoba con la anterior propiedad.

-Es verdad que se ha dado un cambio de 180 grados en el club. Las cosas que estaban pasando antes no pueden pasar en un club de fútbol profesional. La gente que ha venido está ayudando a mejorar la situación y a que la afición esté orgullosa de su equipo.

-¿Cree que la afición está siendo clave en esta remontada?

-La afición tiene gran parte de la culpa porque sin ellos no podemos hacer nada. Antes venían 4.000 personas y ahora El Arcángel está siempre lleno o casi lleno. Cuando el partido está cuesta arriba, que la gente te apoye tanto te ayuda a remontar. Y también sentimos muchas muestras de cariño cuando paseamos por la calle. Vamos con ellos a muerte.

-Conseguir una entrada para el partido de mañana se está poniendo difícil.

-Bueno, no nos van a dejar entradas ni a los jugadores (risas). Mañana será un partido en el que no pararán de animarnos. Necesitamos que nos lleven en volandas para conseguir la victoria y la permanencia.

-Si se consigue la permanencia la celebración puede ser bestial.

-Hemos soportado mucha tensión durante la temporada, cada semana era una final en la que no podíamos tropezar. Si conseguimos la salvación soltaremos una mochila de carga enorme, con una ciudad entera que necesita que su club se quede en Segunda. Es una gran responsabilidad. No sé lo que pasará cuando nos quitemos la mochila, pero seguro nos emocionaremos.

-Al Sporting le vale el empate. ¿Cree que saldrá a amarrar el punto?

-Nosotros somos el Córdoba y somos capaces de todo. Le tenemos un respeto enorme al Sporting, pero con nuestras armas y el apoyo de la afición intentaremos ganarle. Será difícil, a ellos les vale el empate pero nosotros no podemos especular con el resultado.

-¿Se ve el año que viene en el Córdoba? ¿O tal vez volviendo a Gran Canaria?

-Si algo tiene este grupo, no solo yo sino también más compañeros, es que hemos mirado las cosas muy a corto plazo. Nos estamos jugando muchísimo y tengo dos años más de contrato. No me preocupa la temporada que viene, solo me centro en el partido de mañana, que lleguemos todos al cien por cien y que podamos ganar. Llevamos arrastrada una gran carga de tensión. Estoy más cansado de mente que de piernas y necesito descansar y estar tranquilo. No me preocupa lo que vaya a pasar en verano.

-¿Le diréis algo a los más jóvenes o la propia importancia del partido deja clara la situación?

-No se les puede decir nada. La gente te lo recuerda por la calle. Cuando lleguemos al estadio veremos a la afición encima y la motivación será muy grande. Hay que tener tranquilidad, hay muchas emociones en juego pero nosotros tenemos que estar tranquilos, llevando el partido a nuestro terreno.

-¿Estaréis atentos a lo que pase en otros estadios?

-Supongo que sí, pero suficiente tenemos con nuestro partido para mirar lo que pase fuera. Nosotros estamos centrados en ganar y en despreocuparnos de lo que pase en otros estadios. Si ganamos estaremos en Segunda y eso es lo importante.