Reyes se va a China y Gallego, una opción para la delantera

El Córdoba de Jesús León se está topando entre el deseo y su capacidad económica. No solo afecta al caso de José Ramón Sandoval (ver página anterior), sino también al de José Antonio Reyes, que se va directo a la segunda división china, en concreto al Xinjiang Tianshan Leopards, colista de la categoría, a cambio de dos millones de euros por la mitad de temporada que resta. También tendrá una extensión de contrato la próxima campaña, por la que no trascendieron cantidades, aunque algunas informaciones señalan que será por más de cuatro millones de euros. Es decir, que José Antonio Reyes ha encontrado un contrato inigualable para la recta final de su carrera. El Córdoba tenía claro que sería difícil competir con el final de temporada que hizo el utrerano, que a pesar de todo se sentó con el club blanquiverde, del que recibió una oferta que no rechazó, limitándose a valorarla en cuanto tuviera otras opciones para decidir. Pero la aparición del club chino ha roto cualquier opción de esperanza, por lo que la entidad blanquiverde ha debido renunciar al primero de los hombres significativos que han protagonizado la hazaña de la salvación. No será el único ni el último, por desgracia, ya que hay que cumplir los ratios económicos de LaLiga, de manera muy especial la próxima temporada.

Por su parte, Luis Oliver continúa mirando al Extremadura y a alguno de sus jugadores como posibles complementos de la plantilla blanquiverde para la próxima temporada. A la valoración del mediocentro uruguayo Giovanni Zarfino se une ahora la del delantero Enric Gallego, un jugador por el que Luis Oliver apostó de manera personal en el pasado mercado invernal para enrolarlo en las filas del equipo de Almendralejo. Obviamente, al Córdoba llegaría como la segunda o la tercera opción para la delantera, es decir, no como un primer espada, pero su capacidad goleadora en las dos últimas temporadas en Segunda B ha sido notable.

Con 190 centímetros de altura, zurdo y 31 años, Gallego anotó en la primera parte de la pasada temporada en el Cornellá (Segunda B) 18 goles en 19 encuentros, por lo que Oliver lo llevó al Extremadura, en donde ha anotado otros 10 goles en 14 partidos jugados (12 como titular). En la 2016/17, también en el Cornellá, anotó 16 goles en 34 partidos (31 como titular). En cualquier caso, lo que busca la entidad blanquiverde con su posible llegada es tener esa segunda o tercera vía en la delantera diferente, tanto por la altura y su juego aéreo como por sus movimientos dentro del área. De los 10 goles que anotó en la segunda vuelta en el Grupo IV de Segunda B, tres los anotó, precisamente, en El Arcángel al filial blanquiverde para el triunfo azulgrana sobre el segundo equipo cordobesista.

Además, su llegada cubre, de alguna manera, la intención del Córdoba con Jona Mejía. El director deportivo del Cádiz, Juan Carlos Cordero, confirmó ayer que no ejecutará la cláusula de compra del delantero hispano-hondureño, por lo que Jona debe regresar a la disciplina blanquiverde, en donde no rindió al nivel deseable, al igual que en el Cádiz, en donde participó en 14 encuentros, nueve como titular, sin ver portería en más de 700 minutos de competición.

En el Córdoba se pretende negociar su rescisión, algo que en principio no parece fácil, al igual que con Jaime Romero, que regresará de Lugo tras su cesión durante la segunda vuelta. Al manchego no le ha ido mucho mejor que al hispano-hondureño en el Anxo Carro, en donde ha jugado 18 encuentros (13 como titular) en los que ha anotado dos tantos en poco más de 1.000 minutos de competición.

Precisamente estos casos, combinados con los de Sandoval u hombres como Fernández o Javi Lara con fichas que en la entidad blanquiverde se estiman como excesivamente altas, obligan en El Arcángel a un verano de mucha negociación para intentar ajustar el presupuesto de la próxima temporada, de ahí que Jesús León haya comentado en los últimos días en distintas entrevistas radiofónicas que la plantilla de la próxima temporada, en principio, será corta, a la espera de intentar apuntalarla definitivamente en el mercado invernal de la 2018/19. Mucho trabajo estival.