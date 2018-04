Reyes no llegará a Pamplona

La línea de mediapuntas es la más sensible en este Córdoba, con pocas alternativas que llevan a futbolistas como Juanjo Narváez a jugar en un sitio que no es el suyo, caído a banda. Pero los problemas de lesiones hacen aún más acuciante la cuestión, ya que a la baja de Alejandro Alfaro, que aún no tiene el alta competitiva, se suma la de José Antonio Reyes, que apenas duró media hora la pasada jornada ante el Lorca. Ayer, Sandoval dijo en sala de prensa que «Reyes lleva toda la semana dolorido y sería arriesgar mucho. Si este fuera el último partido haríamos todo lo posible porque jugara, pero sabemos que hay más partidos importantes adelante y vamos a intentar que mejore para que esté bien en el campo». Sobre Alfaro, el míster del Córdoba añadió que «sigue en la misma dinámica de su recuperación, hoy (por ayer) ha sido un día positivo para él». A pesar de todo, Sandoval confía en su fondo de armario: «Hoy más que nunca pronuncio la palabra ‘equipo’, porque es la que va a sacarnos del descenso. La gente está implicada y con un gran sentimiento de pertenencia, hay que darles protagonismo».