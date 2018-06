Reyes: "Me gustaría seguir más tiempo en Córdoba"

En la zona de mixta, José Antonio Reyes señaló que "es muy bonito lo que hemos conseguido, cuando se sufre y se lucha tanto como lo hemos hecho en estos cuatro meses". El utrerano apuntó que "no es como ganar un título, pero muy parecido".

Reyes destacó que "este equipo nunca ha dejado de creer y aunque caímos en partidos importantes, cuando este equipo sigue creyendo y cree en sus posibilidades, todo estas sensaciones se reflejan en el campo". El futbolista también quiso agradecer "el apoyo y el cariño que nos ha dado la afición, sobre todo desde que llegué y todo lo que han hecho por mi".

Reyes también mostró su deseo de "seguir más tiempo en Córdoba, aunque ahora es momento de disfrutar lo que hemos hecho".

"Este club no se merecía estar donde estaba"

Por otro lado, el máximo goleador de esta temporada en el Córdoba, Sergi Guardiola, destacó que "nos merecíamos algo así, puesto que el club no se merecía estar donde estaba y al final, esto sabe a gloria".

El jumillano, al término del encuentro, subrayó que "nos hemos dado cuenta que si no ganábamos los cuatro partidos, otra cosa hubiera sido". Pero tras obtener plenos de puntos en los últimos cuatro partidos, "ahora toca disfrutar de una temporada que me ha dado mucho sentimiento; nunca he vivido algo así".

Guardiola también ha brindado palabras de cariño a la afición cordobesista, pues "con la ovación que me han dado me han hecho sentirme especial". En definitiva, "hemos hecho historia y ahora toca pasarlo bien esta noche".

"Sabía que hoy era mi día"

El autor del tercer gol del Córdoba ante el Sporting, Álvaro Aguado, quiso enfatizar que "el tercer gol es de todo el equipo, por eso el 3-0 es gracias a todo el equipo". También quiso agradecer al Córdoba CF "la primera oportunidad que me ha dado como profesional, debutar como profesional y marcar mi primer gol como profesional". Al respecto, Aguado señaló que "hoy sabía que era mi día, que iba a marcar después de fallar una clara que tuve contra el Almería".

Aguado insistió en que "al final todo estaba muy apretado y hemos sabido reponernos a los tropiezos que tuvimos tanto en León como ante el Huesca".