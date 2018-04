Reyes: "Firmo llegar salvados a la última jornada"

El mediapunta utrerano del Córdoba, José Antonio Reyes, ha pasado por sala de prensa para analizar el partido que enfrenta al equipo blanquiverde contra la Cultural Leonesa, el próximo domingo. Reyes ha respondido las siguientes cuestiones:

¿Cómo afronta el equipo la recta final de la temporada?

Es complicado, pero tenemos armas para hacer los partidos que queremos sabiendo lo que nos jugamos. Ahora es más bonito que antes, cuando estábamos casi muertos, pero lo peor ya lo hemos superado. Ahora estamos empatados a punto, sabemos lo que nos jugamos y la afición está con nosotros. El equipo es una piña y tenemos que ser inteligentes en cada partido.

A nivel ofensivo, el Córdoba es muy eficiente.

Cuando el equipo cara al gol está bien es una alegría para todos y espero que continuemos, que todos marquemos y demos pases de gol, pero lo más importante es que el equipo gane para salir de la zona de descenso.

Sin embargo a ti el gol se te resiste.

Bueno, tampoco he sido un jugador que haya marcado muchos goles en mi carrera, pero si tengo que dejar de marcar para que gane el equipo por supuesto que lo prefiero.

¿Te sorprende que los rivales intenten frenarte siempre a base de patadas?

Lo noto (risas) pero eso es fútbol, no va a ser todo color de rosa en el campo. Pero lo que pasa en el césped se queda ahí y luego tan amigos. No pasa nada.

¿Cómo ves el partido ante la Cultural?

Tenemos que plantear el partido en León solo con la mentalidad de ganar para salir de los puestos de descenso y dependeríamos de nosotros mismos. La mentalidad del cuerpo técnico y de la plantilla es la de ir a ganar para traernos los tres puntos.

¿Has tenido que hablar al vestuario para mentalizarlo de lo que supone este encuentro?

Antes de estos partidos sí es verdad que se habla en el vestuario, se comenta y hay mucha gente joven que a lo mejor no lo viven con la intensidad que tienen que tener. Estamos Aythami o yo que somos más veteranos y sabemos lo que nos jugamos. Para nosotros este partido es una final.

¿Estás en tu estado físico óptimo ahora?

Poquito a poco me voy encontrando bien, no estoy al 100% porque he estado mucho tiempo parado pero me siento cómodo, y cuando el equipo gana pues mejor todavía.

¿Sigues firmando llegar a la última jornada salvados?

Si tuviera que firmar en algún sitio que en la última jornada estamos salvados lo firmo ahora mismo. Pero tal como está entrenando y jugando el equipo creo que nos vamos a salvar antes.

¿Crees que el equipo que pierda el domingo en el Reino de León saldrá tocado?

Todos los equipos nos jugamos cosas ahora. No creo que el que pierda salga tocado, vamos con la mentalidad de ganar y no vamos a pensar en perder y venirnos hundidos. Sería una derrota dolorosa pero es un partido más.

¿Hay que esperar y madurar el partido o salir en tromba?

Yo creo que hay que salir a ganar el partido porque el que sale a empatar o a esperar a lo que haga el rival acabará perdiendo. Tenemos que presionar arriba y hacer un gol porque será importante.

¿Cómo ves desde la distancia la situación del Sevilla FC, el equipo en el que te formaste?

Es jodido, cuando pasan estas cosas el equipo y la afición están jodidos, pero el Sevilla ha pasado cosas similares, situaciones comprometidas, y espero que este fin de semana ganen y le den una alegría a la afición, que se la merece.