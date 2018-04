Un reto que no admite excusas

El Córdoba llega a una cita vital para su objetivo de la permanencia, esta noche (21.00 horas) en El Arcángel ante el Sevilla Atlético. El equipo blanquiverde afronta este partido cargado de bajas entre sanciones y lesiones. En el primer capítulo se incluyen Aythami, Stefanovic (ambos por ver la tarjeta roja en Pamplona), Loureiro y Guardiola (en el caso de estos últimos, por quinta amarilla). El míster madrileño aseguró ayer en la rueda de prensa previa al partido ante los sevillanos que el club esperará hasta última hora a que el Comité de Apelación decida sobre el gallego y el jumillano. Por ello, Sandoval convocó ayer a todos los futbolistas disponibles, con excepción de Quintanilla, Javi Lara y Alfaro por lesión y de los citados sancionados. En la lista se aprecian varias novedades como Josema o Noblejas, pero la más destacable es la de José Antonio Reyes, que ante la ausencia de alternativas en ataque aspira a un puesto en el once.

UNA ZAGA REINVENTADA

Lo que es seguro es que Pawel Kieszek ocupará su habitual puesto bajo los palos por detrás de una defensa desconocida esta temporada. Como si un huracán hubiera pasado por el área del Córdoba en el partido de Pamplona, Quintanilla (por lesión) y Aythami y Loureiro (por sanción) se cayeron de la convocatoria. Sandoval ha recurrido a futbolistas que normalmente no entran en su lista, como Noblejas o Josema, aunque ambos partirán como suplentes. Una más que probable zaga esta noche sería la formada por Javi Galán, Valentín, Caro y Loureiro.

Sandoval cuenta con varias bajas importantes en todas las líneas del equipo

Por delante de la línea defensiva las alternativas también escasean. Las lesiones de Lara y Alfaro obligan al técnico del Córdoba a seguir colocando dos interiores, Aguza y Aguado, por delante del pivote, Edu Ramos. En los costados una novedad podría ser la inclusión de José Antonio Reyes por un Jovanovic algo descafeinado en las últimas jornadas, aunque la cautela por las continuas lesiones y problemas físicos del utrerano llevarían a dejar que salga tras el descanso, confiando en la versatilidad y la velocidad de Sasa por la derecha, y en el gol y la técnica de Narváez en el otro costado.

Arriba, si finalmente no prospera el recurso por Sergi Guardiola son dos las alternativas que tiene Sandoval. La primera consiste en repetir con Quiles, esta vez como único punta, confiando en que el canterano de un golpe en la mesa. Sin embargo, lo más probable es que Eneko Jáuregui sea el elegido para salir arriba. Es el punta que más minutos ha tenido con el de Humanes después de Guardiola, y esta noche tiene la oportunidad de reivindicarse ante El Arcángel. El vasco se siente preparado, como asegura en una entrevista con nuestro periódico –ver página 41— y tiene la situación ideal para demostrar que es un atacante válido para Segunda.

Eneko Jáuregui, Caro y Fernández son los elegidos para suplir a los ausentes ante el filial sevillista

El Sevilla Atlético, por su parte, confía en la entrega, la calidad y el desparpajo de sus jóvenes futbolistas, que con el descenso prácticamente consumado están tirando de casta y de orgullo para competir en lo que queda de temporada. Los hispalenses han conseguido seis de los doce últimos puntos en juego, logrando vencer en un campo tan complicado como La Romareda.

SIN SU MÁXIMO GOLEADOR

Una buena noticia para el Córdoba es que el máximo goleador del Sevilla Atlético, Carlos Fernández, se ha marchado convocado con el primer equipo para la final de Copa del Rey que disputa mañana ante el Barcelona. Una baja que se une a la de Matos y que dejan en parte mermado a su teórico once inicial.

Pero más le vale a los once que salten con la elástica blanquiverde andarse con cuidado, puesto que el cuadro sevillano dispone de calidad de sobra para poner en complicaciones los tres puntos que están hoy en juego. A la rapidez y la chispa de Pozo se unen la calidad de Curro y el buen trabajo en el centro del campo del doble pivote formado por San Emeterio y Mena. Al Córdoba solo le vale la victoria en un partido que podría dejarle, en caso de conseguirla, empatado a puntos con la zona de salvación, que marcan actualmente Cultural Leonesa y Almería, con 39 puntos, por los 36 que tiene el Córdoba. Un reto que no admite excusas.