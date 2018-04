En el Reino, la defensa

El domingo se enfrentan la Cultural Leonesa (el equipo más goleado de Segunda, junto al Lorca) y el Córdoba, el segundo conjunto que más encaja en la categoría de plata del fútbol español. Además, cordobeses y leoneses se sitúan en el top 10 de máximos goleadores de la Liga, por lo que está claro que lo último que se puede dar, el domingo, es un empate a cero. De hecho, según Vintage Stats, el Córdoba es el único equipo que aún no ha obtenido un empate sin goles en lo que se lleva de temporada, por lo que el vital encuentro para los intereses de unos y otros se decidirá, fundamentalmente, en las defensas.

Una defensa, la blanquiverde, que ha experimentado una sensible mejoría desde la llegada de Sandoval. Desde la llegada del técnico de Humanes, el Córdoba ha dejado al rival a cero en el 40% de las ocasiones y, para elevar el nivel, tendrá a su disposición el próximo domingo a Aythami y a Loureiro, que no pudieron actuar ante el Sevilla Atlético por sanción. También podría llegar Álex Quintanilla, aunque Sandoval puede estar tranquilo en ese aspecto, ya que las actuaciones de Jesús Valentín y de Josema garantizan una buena pareja para el central canario.



Otro detalle que invita a centrarse especialmente en el aspecto defensivo en el encuentro del próximo domingo son los números de la Cultural Leonesa como local. Sólo cuatro equipos de 18 no han conseguido anotar, tres de ellos entre los seis peores goleadores de la catgoría: Almería, Reus y Albacete. El cuarto fue un Nástic que promedia un gol por encuentro, mientras que el Córdoba está en el 1,25.

Eso sí, a pesar de esos buenos números goleadores de los visitantes del Reino de León, cabe destacar que la Cultural es el décimo máximo goleador como local en Segunda tras anotar 28 tantos en 18 partidos, aunque se ha quedado en cinco ocasiones a cero como local, dos de ellas en el último mes, ante el Cádiz y ante el Zaragoza.



Pero quizás otro detalle a resaltar sea el de goles encajados en los últimos 10 encuentros, número de partidos en los que lleva Sandoval como técnico blanquiverde. Mientras que el Córdoba ha cortado la sangría defensiva y ha encajado sólo ocho goles en ese periodo de tiempo, la Cultural continúa con la tendencia de toda la temporada y ha encajado el doble que el Córdoba, 16.

Por lo tanto, el próximo domingo la defensa será fundamental para conquistar el Reino de León.