Ramis tiene claros los motivos

El Córdoba vuelve a estar en el farolillo rojo de la competición, un lugar en la tabla que ya visitó la pasada temporada entre las jornadas 14 a la 19. Diferentes son las causas que han llevado al conjunto blanquiverde a esta situación y, en concreto, varios son los motivos por los que el equipo de Sandoval volvió a encajar una goleada, en este caso en Albacete, el pasado domingo. Los blanquiverdes llevan encajados 10 goles en sólo tres partidos y los tres últimos, en el campo manchego, resisten muchos análisis. Pero más allá de la perspectiva de cada uno y sus argumentos, existe una explicación más que autorizada: la de Luis Miguel Ramis, entrenador del Albacete.



El entrenador tarraconense reconoció tras el encuentro que «intuíamos, por las jornadas pasadas, que ellos iban a mantener las estructuras de juego, con tres centrales, e iban a acumular cuatro jugadores por dentro», manteniendo así el esquema de tres centrales y dos carrileros con un pivote y un interior algo más retrasado. Ramis reconoció que varió su plan esperando ese 1-5-3-2 del Córdoba de Sandoval, por lo que «no queríamos que nos ganaran ahí el partido. Ellos ahí manejan muy bien los tiempos de partido y si sólo nos quedábamos con dos mediocentros, ellos con cuatro nos podían crear muchos problemas». Por lo tanto, el entrenador del Albacete decidió «meter a uno más por dentro, en ese sentido, a nivel defensivo, un 4-4-2, pero bien juntos», por lo que mantuvo a Erice con Febas como doble pivote pero introdujo a Eugeni Valderrama entre su delantero en punta, Zozulia y su centro del campo. Además, Susaeta, aunque más pegado a banda, falseaba su posición y en muchas ocasiones también tenía protagonismo por dentro. «Es cierto que su posicionamiento -el del Córdoba- no fue ese», admitió Ramis sobre el cambio de esquema propuesto por Sandoval en el Carlos Belmonte. «Ha sido con dos pivotes defensivos, Bambock y Vallejo y bueno... nuestra intención no cambió», amplió Ramis, que reconoció que «es verdad que nos ha servido tener a esos tres jugadores por dentro para hacerles esa superioridad ahí. Nos fue bien, hemos repartido bien el espacio, hemos hecho daño por fuera y tuvimos buenas distancias defensivas». Un planteamiento, el del Albacete, que estaba hecho ante la esperada configuración blanquiverde del 1-5-3-2, aunque el propio técnico del Albacete reconoció que el cambio propuesto por Sandoval no lo contemplaba, pero admitió que le vino bien a su equipo, que goleó con facilidad a un Córdoba excesivamente frágil, sin juego por dentro y sin salida por los costados.

JESÚS LEÓN y RAFA BERGES / Por su parte, tanto el presidente del Córdoba, Jesús León, como su director deportivo, Rafa Berges, lanzaron ayer mensajes reconociendo cierta intranquilidad en el seno de la entidad blanquiverde ante el arranque que ha tenido el equipo en Liga.



En su comparecencia en la Cadena Ser, el primero comenzó lanzando un mensaje de serenidad, aunque cuando fue preguntado por el técnico blanquiverde recordó que «habrá que esperar, porque como persona ya sabemos cómo es. Es una persona que a nivel mediático, a nivel popular pues lo hace extraordinariamente bien. Y lamentablemente o afortunadamente aquí se valora por los resultados», por lo que advirtió que «hay que ganar. Hay que ganar. Aquí, si lo haces bien y ganas, estupendo. Y si lo haces bien y pierdes, pues habrá que mirarlo», señaló el dirigente, que añadió que «si eso continúa mucho, pues habrá que cambiarlo. Aquí las valoraciones se hacen si ganamos. Es que esto es así. Como en cualquier sitio, evidentemente».



Por su parte, Rafa Berges no dudó en calificar el encuentro del próximo domingo, ante el Alcorcón en El Arcángel, como «una final». El director deportivo cordobesita argumentó que «para nosotros el partido del domingo es una final, tenemos que afrontar la cuarta jornada como tres puntos vitales para sentirnos más seguros y competir», ya que entiende que «no hemos sido competitivos y debemos empezar por no encajar tanto, mostrando sensaciones diferentes. Ha sido un verano muy difícil y nos han puesto trabas de todos lados, tenemos una plantilla con gente que viene a crecer y otra gente veterana que viene a ayudar», recordó el director deportivo blanquiverde.



Y los motivos por los que el equipo no compitió el domingo en Albacete están claros. Al menos Ramis lo ve claro.