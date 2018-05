Quim Araújo: "Todos los partidos son igualados en Segunda"

Tras el entrenamiento de esta mañana, el jugador del Córdoba, Quim Araújo, atendió a los medios en sala de prensa para mostrar sus impresiones de cara al duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano. El centrocampista apuntó, en primer lugar, que "pese a que venimos de dos derrotas dolorosas, el equipo sigue creyendo ya que cuando perdimos contra Granada estábamos a 14 puntos, y ahora estamos a cuatro; hemos hecho algo difícil".

Respecto a su rival de este domingo, Araújo señaló que "el Rayo es líder porque cuida los detalles". Pese a las evidentes diferencias en la clasificación, el futbolista cordobesista apuntó que "en Segunda División todos los partidos son igualados y los equipos tienen buenos jugadores, pero al final los resultados los marcan los detalles". Al respecto, Araújo apuntó que "el partido ante el Rayo lo marcarán los detalles y el que menos falle, se llevará el partido".

En estos dos últimos partidos, el Córdoba ha encajado seis goles. Sobre ello Araújo apuntó que "esta semana estamos trabajando para ser un equipo sólido".

Edu Ramos no podrá jugar por sanción ante el Rayo y Quim volvió a disponer de minutos ante el Huesca. Preguntado por si se ve en el once titular, Araújo respondió que "eso al final lo decide el míster y yo estaré al 200%, pero también es verdad que hay muchos jugadores y de calidad en la plantilla".