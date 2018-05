¿Quién les robó el mes de abril?

Quizás el último fotograma liguero influya, y mucho, a la hora de los análisis de unos y otros equipos. Más aún en el Córdoba, que viene subido en una ola de emocionalidad desde la llegada de Jesús León, ola que aumentó con el fichaje de José Ramón Sandoval. Pero ese último instante no puede nublar la realidad ni olvidar la película entera. La que se ha visto y la que aún queda por ver: el desenlace final.



Y quizás evaluar ese desenlace habría que ir al mes que se fue ayer. Un abril que deja un balance ciertamente sorprendente, porque la conclusión es que nada ha cambiado. Los seis equipos que entraron en el mes pasado en una distancia de seis puntos siguen en mayo en el mismo espacio. Cerraba el mes de marzo con el Reus y el Alcorcón distanciados a nueve puntos de los blanquiverdes, que cerraban ese grupo, entonces, de siete equipos. Los de López Garai reaccionaron y ya entraron en abril desmarcándose de esa media docena de equipos que peleaban y pelean por la salvación. En lugar del Reus entró el Nástic de Tarragona, y ya en la primera jornada de abril Reus (41 puntos), Alcorcón (41), Almería (38), Barcelona B (37), Cultural Leonesa (36) y Córdoba (35) estaban situados en la tabla en un espacio de seis puntos.

Los blanquiverdes, a tres puntos de la salvación (dos en realidad, aunque uno más por el golaveraje perdido con el Barcelona B, que marcaba la permanencia). A lo largo de las tres siguientes jornadas del mes que finalizó ayer no ha cambiado esa distancia de seis puntos, aunque sí las posiciones de unos y otros: Nástic (43 puntos), Alcorcón (43), Cultural Leonesa (43), Almería (42), Córdoba (39) y Barcelona B (37). El Córdoba ya no es colista de ese grupo como hace un mes, la distancia a la salvación es la misma, tres puntos, con la visita del Almería a El Arcángel aún pendiente y visto ese mes, el conjunto blanquiverde no es, ni mucho menos, el que más preocupado ha de estar.



Haciendo balance de esas jornadas, el mejor de abril ha sido la Cultural, con 10 puntos, seguido por el Córdoba, con siete. Les sigue el Almería, con cinco puntos, el Nástic ha sumado sólo cuatro puntos, el Alcorcón, dos y el Barcelona B ninguno. Los alfareros se han enfrentado este mes al Lorca y al Sevilla Atlético con un saldo pírrico: un punto sumado. El filial cayó ante dos rivales directos, la Cultural y el Almería, cuya salvación ha sido precisamente ese encuentro ante los azulgranas de la pasada jornada.

De hecho, el mes que finalizó ayer se cerraba para el Córdoba y la Cultural empatados a puntos, siete, en las jornadas disputadas en abril. Y el duelo se decantó para los leoneses. También el tiempo puede jugar a favor de algunos, como el Albacete, que sólo ha sumado un punto, y ante el Almería de Alcaraz, en todo el mes.



Pero lo que está claro es que esos seis equipos, incluido el Córdoba, siguen en la pelea por la permanencia y casi en las mismas condiciones. Para la mayoría de ellos el mes de abril no ha llegado a existir.