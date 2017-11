Quien no sembró en noviembre...

Dichoso mes que comienza con Todos los Santos y termina en San Andrés, canta el refranero español. Pero el noviembre que comenzó ayer no será ni mucho menos dichoso para el Córdoba, aunque podría ser esperanzador en función de los resultados que coseche el conjunto de Merino en los próximos 30 días si se incluye la jornada que ha de celebrarse del 1 al 3 de diciembre.



Cinco compromisos esperan a los blanquiverdes, que se encuentran en el vigésimo puesto de la tabla clasificatoria, a dos puntos de la salvación y con tan sólo 10 puntos tras disputarse 12 jornadas. Evidentemente, la proyección dice que los blanquiverdes, ahora mismo, no llegarían ni a los 40 puntos, renta insuficiente para aspirar a la permanencia, por lo que tendrán que aumentar el ritmo y, desgraciadamente, ha de ser ya, visto el calendario que les espera.



El Lorca es uno de los equipos asequibles, si se puede llamar así a algún rival que se enfrente a este Córdoba. Los de Curro Torres sólo han sumado dos triunfos, en el Artés Carrasco, aunque sus problemas están como visitantes, ya que son el único equipo que no ha sumado fuera de casa en lo que se lleva de campeonato. Tendrá alguna baja sensible y se impone puntuar el próximo sábado, si es con un triunfo mejor, ya que el próximo visitante a El Arcángel es el Osasuna de Xisco Jiménez y David Rodríguez. El conjunto pamplonica es el segundo mejor visitante de la categoría, con dos triunfos, tres empates y una sola derrota, en el Reino de León y por la mínima. Hoy por hoy, el Osasuna parece un rival lejos del alcance del actual Córdoba, por lo que en la siguiente jornada tiene una opción más propicia para lograr la victoria. Sería en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros ante un Sevilla Atlético que aún no conoce el triunfo y, además, es el peor local de Segunda, ya que sólo ha logrado tres empates en casa, cayendo ante el Valladolid, la Cultural y el Reus.



Esas dos visitas, la del próximo sábado a Lorca y la que ha de girar al filial hispalense se antojan como fundamentales para las aspiraciones de permanencia del conjunto blanquiverde. El objetivo estaría en acercarse lo más posible a los 25 puntos al finalizar la primera vuelta y los seis puntos que se dirimien en esos dos encuentros se antojan fundamentales ante el calendario que se le avecina al equipo de Merino.

Después del desplazamiento a Sevilla, el Córdoba deberá recibir a la Cultural Leonesa, un conjunto que no tiene malos resultados como visitante (sólo ha perdido dos encuentros de seis) y que además, por juego sería un hueso duro de roer para este Córdoba. Si los de Rubén de la Barrera tienen su tarde, sobre todo en el aspecto goleador o en generación de fútbol, los blanquiverdes tendrán complicado no ser superados.



Finalmente, el mes de noviembre para el Córdoba finalizará, en realidad, en ese fin de semana del 1 al 3 de diciembre, en el que le tocará visitar El Alcoraz. Allí le espera el Huesca de Luso Delgado, Cucho Hernández y Melero, que pasa por ser el cuarto mejor local de la categoría. No ha perdido en casa, en donde sólo ha cedido dos empates en los seis encuentros que ha disputado, ante el Sevilla Atlético y el Reus de López Garai.



De los cinco encuentros futuros, tres son ante rivales con especiales dificultades para el Córdoba: Osasuna, Cultural y Huesca, mientras que dos de ellos, el Lorca el sábado y el Sevilla Atlético, pasan por ser las tablas de salvación del conjunto blanquiverde para poner el ritmo de puntuación en un nivel con esperanzas de llegar a esos 25 puntos al final de la primera vuelta. Porque después, los cuatro encuentros que cierran el primer ciclo se dirimirán ante el Rayo Vallecano y el Reus en El Arcángel y el Almería y el Sporting de Gijón fuera. Así, llegar con vida a enero con el fin de que el club pueda reforzar y arreglar la plantilla pasa por cerrar un mes esperanzador. De lo contrario, y como dice también el refranero, quien no sembró en noviembre, que no siembre.