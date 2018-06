Un punto que puede ser de oro

Con seis equipos peleando por evitar el último de los puestos de descenso en juego, las combinaciones en caso de empates normales o múltiples son enormes. Sin embargo, tras la victoria en Reus el Córdoba juega con el viento a favor por primera vez en la segunda vuelta. Al equipo dirigido por Sandoval le vale con ganar, sin tener que mirar a otros estadios, teniendo al Almería como principal rival a seguir.

¿Y si no consigue la victoria? En ese caso, al Córdoba le vale con igualar lo que haga el Almería. Si este pierde, la derrota cordobesista no afectaría en su pelea por la permanencia, ya que el equipo blanquiverde tiene un punto más que los almerienses. Si el Almería vence, obligará al Córdoba a hacer lo propio o, y ahí empiezan las cuentas, agarrarse a otros resultados en cuatro campos más en los que se decidirá la lotería de la salvación. Porque la victoria no es la única alternativa a la que puede agarrarse el Córdoba. El Sporting llegará a El Arcángel con la única necesidad de puntuar para asegurar la tercera plaza ante el Zaragoza. Pero ese empate también le garantiza al Córdoba quedarse en Segunda si se produce ante Albacete, Almería o Alcorcón. Si la igualada a puntos es con Cultural Leonesa o Gimnàstic, el que caería al decimonoveno puesto sería el equipo cordobesista. Hasta ahí las matemáticas son más o menos claras.

La cuestión se complica cuando entran en juego los triples empates, cuestión que obligará a todos los equipos inmersos en la pelea por la permanencia a estar mirando constantemente el resultado de sus rivales, con la calculadora en la mano. Respecto al Córdoba, las posibilidades de esquivar el descenso con triples empates son altas. Descartando al Almería, el equipo blanquiverde se salvaría si empata a puntos con Albacete y Cultural Leonesa. También evitaría el decimonoveno puesto en una triple igualada con Gimnàstic y Alcorcón. Con los catalanes, pese a perder el golaverage, también le valdría el triple empate si este se produce frente al Albacete. Los manchegos son los más perjudicados si se llegase a producir una igualada triple. Finalmente, al Córdoba también le valdría con empatar con Alcorcón y Albacete, o con Alcorcón y Cultural.