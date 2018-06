El procedimiento soy yo

Está claro que una figura que declara públicamente que «han pillado al PSG meando en la piscina» o que «habría que aplicarse el artículo 155 en el Metropolitano» no iba a tener tantos miramientos para con el Córdoba. Aunque sea reincidente. Porque Javier Tebas ya aseguró en abril en una entrevista a un medio nacional que «puede haber hasta descenso de categoría» por «pagos irregulares» en algún club de Segunda. Automáticamente, todas las miradas se posaron en el Córdoba de León y Oliver. Visto el revuelo, el presidente de la patronal se apresuró a recitificar unos días después y explicó que no se refería a ningún club en concreto, que «puede haber sanciones muy graves» y que «no hay riesgo de descenso», en cualquier caso. Ayer, el presidente de LaLiga volvió a la carga y fue más explícito: «El Córdoba tiene un expediente, pero con los datos que tenemos no va a descender, pero sí a tener una importante multa». En la entidad blanquiverde no harán ninguna declaración oficial, aunque sí comentan que a sus oficinas no ha llegado comunicación de nada: ni de apertura de ningún tipo de expediente ni siquiera una comunicación relativa al caso. Sólo una queja, de hace ya meses, sobre el retraso en la entrega de alguna documentación que se solventó en su momento, pero nada más. De ahí que algunos puedan pensar, legítimamente, que dicho procedimiento ya nace algo viciado debido a que el máximo dirigente del fútbol español ya lo da por resuelto, en contra del club y con «una importante multa». En el Córdoba, en todo caso, esperan acontecimientos. En aquellas declaraciones de mediados de abril, Tebas aseguró públicamente que «comprobamos que están pagando a los futbolistas fuera de los contratos oficiales y vamos a abrir expediente disciplinario», unas comprobaciones que llegaron a raíz de quejas formuladas, al menos, por tres clubs de Segunda de los que dos de ellos peleaban la salvación con el conjunto blanquiverde.



Entonces, el Córdoba emitió un comunicado en el que no dejó escapar la oportunidad de señalar que la auditora contratada por LaLiga tiene intereses directos en el Alcorcón. En aquel comunicado, la entidad blanquiverde reconocía «haber estado sometida a un proceso de auditoría, efectuado por la empresa BDO Auditores, solicitado por la Liga de Fútbol Profesional al Consejo Superior de Deportes», auditoría de la que en su momento informó este periódico.



Ahora, Tebas asegura que la sanción será económica e «importante», por lo que en principio parece descartarse que contemple una reducción del límite salarial deportivo para la próxima temporada, sanción que entra en vigor esta temporada dentro del reglamento de control económico de LaLiga. Algunas fuentes consultadas por este periódico hablan de unas cantidades que pueden oscilar entre los 300.000 euros y los 600.000 euros, aunque no pudieron confirmarse. En cualquier caso, una cantidad, de confirmarse la más alta, que puede suponer cerca del 10% de dicho límite salarial de la plantilla blanquiverde para la temporada 2018/19. Pero más allá del cumplimiento del reglamento, que es para todos -incluido el Córdoba-, lo más llamativo es el incumplimiento lógico de los pasos a cumplir por la patronal. En este caso, Tebas parece trasladar la idea de que «el procedimiento soy yo».