La primera de las siete finales

La pregunta se repite desde hace semanas como un mantra. ¿Puede ganar el Córdoba ocho encuentros en 14 jornadas cuando en las 28 anteriores sólo ha ganado seis? El lógico escepticismo tiene una respuesta dada recientemente, sin ir más lejos, la pasada temporada, cuando el conjunto blanquiverde logró la salvación matemática en la penúltima jornada de Liga, en Vallecas, al imponerse por 1-2 a un equipo, el franjirrojo, que ya no se jugaba nada. En la despedida en El Arcángel el Córdoba ganó 2-1 a un Girona que llegó de resaca después de lograr su ascenso en la jornada anterior. Esas dos victorias cerraron el último tercio liguero de los de Carrión con siete triunfos sumados en 14 encuentros, en los que sumó 25 puntos. Calcando aquella trayectoria, los blanquiverdes finalizarían la actual campaña con 47 puntos, una cifra que, aunque cercana a la salvación, se adivina como insuficiente, ya que se necesitaría un triunfo más para llegar a los 50.



Pero no deja de ser sintomático que tras jugarse aquella jornada 28, con un punto de distancia sobre el descenso y tras varias semanas en puestos críticos, pocos atisbaban una reacción de ese tipo. De hecho, aquel Córdoba fue el segundo mejor de la categoría en ese último tercio Liga. Ni más ni menos que la misma reacción que necesita el actual conjunto blanquiverde. Es decir, aquel Córdoba ganó los mismos partidos, siete, en 14 jornadas que en las 28 anteriores. Por lo tanto, la hazaña es posible, aunque otra cosa es lo que dicte el fútbol en cada uno de los campos en los que debe competir cada semana los tres puntos el actual equipo de José Ramón Sandoval. Empezando por Alcorcón, al que se pretende convertir en un rival directo por la salvación. Una victoria en el Santo Domingo dejaría a los blanquiverdes a nueve puntos de los alfareros, que han de recibir en la siguiente jornada al Real Valladolid de Jaime Mata,mientras que los de Sandoval deben recibir en El Arcángel al Lugo de Francisco, inmerso en un bache, ya que ha ganado un solo encuentro de los últimos siete disputados. No es el alfarero al único equipo que ha de mirar el Córdoba, aunque lo cierto es que no existen muchos a los que pueda implicar en la pelea por la salvación. Quizás una de las pequeñas ventajas para el equipo de Sandoval es que la mitad de los partidos que restan hasta el final de Liga será contra equipos que no pueden dejar de mirar hacia abajo, es decir, que serán enfrentamientos directos la mitad de los partidos que ha de disputar. Así, además del Santo Domingo, debe visitar el Nou Estadi de Tarragona (jornada 31), el Reino de León (jornada 37) y el Camp Nou Municipal de Reus (jornada 41), además de recibir en El Arcángel al Lorca (jornada 34), Sevilla Atlético (jornada 36) y Almería (jornada 40).



Es decir, si existen unos partidos marcados en rojo para el Córdoba deben ser esos siete, empezando por el del próximo domingo en Alcorcón, ya que en caso de lograr un pleno, algo nada fácil, por supuesto, necesitaría sumar tan solo siete puntos de los otros 21 en juego. Esos otros siete encuentros los deberán jugar los de Sandoval contra alguno de los 10 primeros clasificados en la actualidad: Lugo (en El Arcángel, jornada 30), Oviedo (en El Arcángel, jornada 32), Numancia (en Soria, jornada 33), Osasuna (en El Sadar, jornada 35), Huesca (en El Arcángel, jornada 38), Rayo (en Vallecas, jornada 39) y Sporting (en El Arcángel, jornada 42). De ahí tendrá que sacar el Córdoba los puntos extra que no logre en esas siete finales contra rivales directos por la salvación. Siete finales que empiezan el próximo domingo, en Alcorcón.