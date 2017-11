Pinillos: «Es una situación grave, pero no creo que sea dramática»

La rueda de prensa que ofreció ayer Dani Pinillos puede calificarse, como mínimo, de sorprendente. No por la voluntad de enmienda y la mirada optimista hacia el futuro -es lógico y aconsejable, incluso-, sino por el análisis que el propio defensa hizo de la situación del equipo y la suya propia.



Para empezar, el riojano reconoció que la situación del Córdoba es «difícil», aunque apeló a «estar más unidos que nunca» como medicina para mejorar en la tabla clasificatoria, ya que «el equipo está trabajando bien y si seguimos así sacaremos resultados positivos pronto».



Pinillos pretendió quitarle hierro a la situación del equipo, situado en zona de descenso, penúltimo con sólo 10 puntos y el más goleado de la categoría. A pesar de los números y las sensaciones, el defensa blanquiverde aseguró que este Córdoba está «en una situación grave, pero no creo que sea dramática», ya que «la Segunda es muy igualada» y «con dos victorias cambiará la mentalidad de todo el mundo». El lateral explicó que «sí que es verdad que cuando tienes una mala racha es difícil darle la vuelta», pero confía en que «a base de trabajo y esfuerzo se puede dar la vuelta pronto».



También se le comentó los reproches de muchos aficionados, dudando sobre el compromiso del equipo. «Todo el mundo es libre de dar su opinión», comentó, «pero creo que en lo personal y colectivo igual salimos menos concentrados o menos activados», pero descartó los motivos de esos reproches: «En compromiso y actitud todo el mundo está al cien por cien, no se puede reprochar esa falta de compromiso o actitud, todo el mundo está al cien por cien», aseveró el jugador blanquiverde.



También se le invitó a hablar sobre el estado físico del equipo, en general, y el suyo en particular. «Personalmente me veo bien», afirmó, para reconocer posteriormente que «es verdad que he estado dos meses y medio, casi tres parado, porque allí -Inglaterra- acabamos mucho antes y al principio no me encontraba bien, no me encontraba con confianza». Sin embargo, aseguró que «después de varios partidos debemos dar un paso al frente todos y dar mucho más, aunque creo que en los últimos partidos», en concreto contra el Numancia y el Lorca, «vi al equipo bastante bien en defensa y físicamente lo veo bien. No creo que tengamos problemas ahí», insistió Dani Pinillos, que cerró ese capítulo admitiendo que «hay que sacar esto adelante ya».



En su momento, se le preguntó a Carrión si este equipo tenía un problema de carácter o psicológico. El extécnico negó ese extremo, pero Dani Pinillos, sin embargo, reconoció ayer abiertamente que sí. «Éramos un equipo un poco débil mentalmente y en cuanto nos metían un gol nos veníamos abajo», admitió el riojano, que incidió en que «cuando encajábamos un gol nos costaba mentalmente saber reaccionar y darle la vuelta». Sin embargo, asegura que ahora está convencido de que «va a cambiar todo y veremos las cosas de otra manera. El equipo va a tirar para arriba, cien por cien convencido», ya que «hay que ser positivos ahora más que nunca».



También negó que haya problemas de entendimiento sobre el campo, tanto entre los jugadores como con los dos técnicos que ha tenido este Córdoba por ahora. «No creo que sea un problema de entendimiento, creo que hemos tenido en algunos partidos falta de concentración, lo que nos ha costado encajar goles temprano y el equipo se venía abajo» por lo que había explicado anteriormente sobre el aspecto psicológico y la debilidad mental.



Finalmente, se le preguntó sobre el rival del viernes, un Osasuna que sólo ha perdido un encuentro en esta temporada. Según Dani Pinillos «tenemos muchas opciones» de ganar a los rojillos, ya que «si algo tiene la Segunda División es que los equipos están muy igualados y cualquier equipo puede ganar a cualquiera», por lo que finalizó con una pregunta que pareció retórica: «¿Por qué no ganar a Osasuna o a cualquiera?».