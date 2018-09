Una peña pide la dimisión de la presidenta de la Federación

VISITA

Inspección vespertina a El Fontanar

El técnico blanquiverde, José Ramón Sandoval, visitó ayer las instalaciones de El Fontanar acompañado de su segundo entrenador, Ismael Martínez, para comprobar el estado del césped de la instalación municipal. Ya a mediodía, Sandoval informó en rueda de prensa que durante «21 días» utilizarán El Fontanar y El Arcángel para recuperar el campo de la ciudad deportiva.

FEDERACIÓN DE PEÑAS

Piden la dimisión de la presidenta

La peña Sentimiento Blanquiverde, adscrita a la Federación de Peñas del Córdoba, pidió ayer la dimisión de su presidenta por lo que entienden una mala gestión del viaje de los aficionados a Málaga, el próximo sábado. Sentimiento Blanquiverde agradece al Córdoba su colaboración para intentar ayudar y, además de la dimisión de la presidenta de la Federación, solicita que se cree una Asamblea General de Peñas para «unir al cordobesismo».

PORTERÍA

Carlos Abad será titular esta noche

El portero cedido por el Tenerife será titular hoy ante el Nástic, según confirmó el propio Sandoval, que reconoció que, a pesar de que no podrá jugar dentro de dos semanas en el duelo liguero contra los chicharreros, entiende que debe tener más competición «y conocer a todos sus compañeros». De ahí que Alberto deberá estar preparado para dentro de dos semanas en caso de que Marcos Lavín no haya recibido el alta por su problema en la muñeca.

CÁDIZ

Cordero: “Se lo van a cargar”

El destituido Juan Carlos Cordero pidió ayer «paz institucional entre los dueños» del Cádiz. «He estado dos años aguantando una guerra infernal que no ha afectado al vestuario. No han salido declaraciones de dentro, se han mantenido con entereza. Vizcaíno y Pina he de decir que han respetado mi parcela. Pero ahora les pediría que buscaran la paz institucional, porque se lo van a cargar».