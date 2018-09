Pawel Kieszek se despide del cordobesismo en Instagram

Pawel Kieszek se ha despedido del cordobesismo en redes sociales, en concreto en Instagram. El portero polaco, ahora perteneciente al Málaga CF, ha querido aprovechar su última instantánea en El Arcángel para mandar un mensaje de despedida a la afición blanquiverde.

En un lenguaje en el que se nota que aún no dispone de una adaptación total al castellano, pero con mucho cariño, Kieszek "agradece muchísimo" los mensajes de apoyo recibidos este verano. Y pide a la afición que "aunque la situación no es simple y nadie esperaba un golpe de este tipo, el mundo no se acaba".

El polaco llama a luchar "por tu club, porque tu ciuudad lo merece", ya que "hay futbolistas que necesitan tu ayuda. Nunca, pero nunca, te alejes de ellos, porque así te alejas de tu club. Cuando fallen, apóyalos aún más", reza la publicación de Kieszek.

El mensaje al completo puede leerse aquí: