Oltra: «En Tenerife viví mis tres mejores años»

José Luis Oltra fue presentado ayer como nuevo entrenador del Tenerife, club al que regresa ocho años después de su paso, inolvidable para la afición chicharrera, y sustituyendo al destituido Joseba Exteberria.

El exentrenador blanquiverde comentó que «hasta ahora no se habían dado las circunstancias para volver, pero siempre he dicho que algún día quería volver a Tenerife. Aquí he vivido mis tres mejores años y me siento muy querido en la isla».



Oltra dijo que, como todos los entrenadores, quiere que su equipo tenga equilibrio y que en el Tenerife «hay una cultura de manejo de balón» y que, por lo tanto, intentarán «llevar el peso de los partidos». José Luis Oltra, que es el entrenador con más partidos en la historia del Tenerife, se ha comprometido con la entidad blanquiazul hasta final de esta temporada, con opción por una campaña más.