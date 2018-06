Nuevo movimiento en la partida de ajedrez Córdoba-Sandoval

La negociación entre el Córdoba y su aún entrenador, José Ramón Sandoval, continúa. El proceso se ha convertido en una partida de ajedrez, con las dos partes tratando de construir su propio discurso de lo que acontece entre bambalinas. El presidente de la entidad cordobesista, Jesús León, aseguró ayer en Canal Sur Radio haber ofrecido «más de la media» del sueldo tipo de los técnicos de Segunda. Es más, añadió que «no hay entrenador» de la categoría de plata que «cobre lo que pide Sandoval». Es decir, la versión del club estriba en que el límite salarial impuesto por la Liga impide realizar un desembolso del tamaño que pide el entrenador madrileño, ya que «quedaría poco margen para el pago de salarios y traspasos de futbolistas», y que por tanto las diferencias son de tipo económico. Pero por si no fuera suficiente, León también subrayó algunos aspectos en sus respuestas que bien pudieran ir como indirectas hacia el de Humanes. Explicó que «la salvación no es mérito de nadie, sino de todos».

Muy distinto es el discurso que desliza el entorno de Sandoval, que afirma que la diferencia económica es mínima tras las negociaciones entre ambas partes llevadas a cabo esta semana. Según estas fuentes, entre lo que pide Sandoval y lo que ofrece el Córdoba hay una diferencia de algo más de 50.000 euros netos y que la falta de acuerdo depende de «otras variables» que no son económicas, que se entienden salvables por parte de esas fuentes. Según esta versión entrarían otros condicionantes no necesariamente de tipo económico para que no se llegue a un acuerdo para la renovación del entrenador madrileño por el conjunto blanquiverde. De fondo está la cuestión de que algunos miembros de la dirección del Córdoba no están convencidos de que Sandoval sea la persona idónea para una temporada completa y tildan al técnico de falta de permeabilidad a la hora de recibir sugerencias. La vitola de «entrenador revulsivo» también pesa sobre el de Humanes a la hora de asumir las riendas del Córdoba con el primer proyecto desde el inicio de una temporada de Jesús León.

Además, hay otros entrenadores en el mercado que asegurarían una conexión menos exigente con la directiva cordobesista, y por tanto una mayor capacidad de maniobra de la parcela de la dirección general deportiva, comandada por Luis Oliver. Ante estas otras opciones para llevar el banquillo del Córdoba -la principal, la de Francisco, del que no ha parado de hablar Jesús León desde antes de su llegada a la entidad blanquiverde-, las diferencias económicas pasarían ahora a ser más un añadido a las dudas en la planta noble de El Arcángel que el principal argumento de peso.

La partida de ajedrez continúa y, a pesar de todo, desde el club se insiste a todo aquel que quiere oírle que el principal problema sigue siendo de tipo económico. Hoy se espera un nuevo contacto entre Luis Oliver y Sandoval, por lo que podría haber nuevos movimientos en un juego que en pocos días tendrá una resolución para la que la continuidad de Sandoval tiene a día de hoy pocos visos de éxito. Esta resolución debe producirse pronto, entre otras cosas, porque el entorno de Francisco ya ha comentado que tomará una decisión la próxima semana, sin concretar el día, en una clara referencia a estar esperando la determinación de algunos clubs de Segunda, entre ellos el Córdoba.