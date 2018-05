Noche de transistores

Con esto del fútbol moderno y del dinero de las televisiones, aquellas tardes y noches de vivir con los ojos en el césped y con los oídos en la radio se terminaron. Parece que han pasado décadas de cuando casi todos los partidos se disputaban el domingo a las cinco de la tarde. Uno podía disfrutar del espectáculo de ver a su equipo en su estadio mientras, por el transistor, escuchaba la narración de los goles anotados o encajados por sus rivales. Solo en las jornadas decisivas del campeonato las cadenas ceden y, en interés de la emoción deportiva, se gestionan horarios unificados que hacen que regrese la ligazón entre radio, fútbol y pasión del aficionado. Esta noche en Reus tanto el banquillo del Córdoba como los hinchas blanquiverdes estarán bien atentos al móvil o a la radio. O a ambos, porque con las nuevas tecnologías uno es capaz de seguir la evolución de los encuentros del Alcorcón, el Albacete o el Gimnàstic por una red social, por una página de marcadores y por la radio. Así que será tremendamente complicado que los once jugadores del Córdoba sobre el tapete puedan abstraerse de lo que ocurra en los estadios de los rivales por la salvación. De ahí que Sandoval, experto gestor de mentalidades, deberá lidiar con un añadido complejo. Si, por poner un caso, Almería y Gimnàstic se adelantan a Alcorcón y Huesca respectivamente, la presión sobre las piernas de los futbolistas del Córdoba aumentará. Pero también si resultase que estos equipos comenzaran perdiendo, ya que la ventana de oportunidad que se le abriría al equipo cordobesista sería de no solo salir del descenso, sino también de adelantar a varios contrincantes. Aunque el pastel se juegue definitivamente la próxima semana ante el Sporting de Gijón en El Arcángel, lo que suceda en Reus marcará la forma en la que se lidiará este miura. No es lo mismo llegar ante los sportinguistas fuera del descenso que en la zona roja. Ni hacerlo con varios rivales por medio o en el borde del precipicio. Lo que consigan los asturianos en su casa ante el Granada también influirá, ya que marcará si estos llegan con opciones de ascenso directo o con el interés de guardar la ropa para el play-off. Recuerden, esta noche, vean el partido por la tele o en el campo del Reus, no olviden su transistor.