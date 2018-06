«No entro en la planificación del Córdoba»

No entro en la planificación del club y hay que aceptarlo. Es mi profesión». Casi en el inicio de su rueda de prensa de despedida, José Ramón pretendió afrontar y transmitir los motivos por los que no será el entrenador del Córdoba para la próxima temporada, tal y como anunció de manera oficial el propio club el pasado martes. El de Humanes, prosiguió aseverando que «no sé si vendrá otro mejor que yo, seguro que sí, pero va a ser difícil que tenga la pasión que yo he vivido estos cuatro meses, cómo he intentado coger la transfusión de cordobesismo que me transmitió la ciudad».



En un discurso cargado de emociones, como es habitual en él, Sandoval aseveró que «espero que esto sea un hasta pronto; quiero agradecer infinitamente a las personas que me han traído aquí, Oliver y León. Hubiese sido muy difícil si ellos no hubiesen apostado por mí, igual que ahora tengo que aceptar que no apuesten por mí», se lamentó.

EMOCIONADO / Conteniendo a duras penas la emoción, el ya extécnico blanquiverde prosiguió explicando que «esto suele pasar porque no me voy de un equipo cualquiera, me voy de un equipo que me ha hecho más entrenador, más persona y me ha hecho comprender que en la vida no hay nada perdido. Hemos sido ejemplo de un país y hemos demostrado a todo el mundo que sí se puede», remató.

De vuelta a los motivos de su adiós, Sandoval quiso dejar claro que «el problema de mi renovación no ha sido económico; lo puedo decir muy alto y muy claro. Si alguien quiere debatir efsto estoy dispuesto a sentarme y hacerlo donde quiera», por lo que reconoció que «hoy no es un día fácil para mi presidente, mis agradecimientos para él. La vida sigue, mañana será otro día, pero el Córdoba se merece todo lo que le ha pasado por todo lo que había sufrido atrás».



Insistió el de Humanes en descartar el económico como un motivo para el desencuentro con la cúpula blanquiverde. «Hay algunos que se deberían lavar un poco los dedos a la hora de teclear, porque si no, que pongan un documento encima de la mesa para decir que yo he pedido 900.000 euros. Eso es mentira», afirmó con rotundidad.

AGRADECIMIENTOS / Lejos del reproche, Sandoval insistió en «dar las gracias a la gente que me ha traído y a la gente que ha trabajado a mi lado. El fútbol es así, se toman decisiones, algunas del agrado y otras no. Hay una nueva propiedad», recordó el técnico, «que está haciéndolo todo bien y hay que estar con ellos. Por encima de todos está el escudo del Córdoba», aseveró.

Como el desencuentro no era económico, se le insistió al entrenador sobre las causas para su adiós. «No están convencidos y ya está, si no, yo estaría aquí con Luis (Oliver) y Jesús (León) anunciando mi renovación. Pero están en su derecho, no hay que poner pegas a nada» y recordó que «si hubiera firmado la renovación automática (en caso de salvación) en su día, hablaríamos de un problema más gordo».

En cualquier caso, Sandoval reconoció que «ha sido una sorpresa para mí», aunque se mostró «eternamente agradecido. Me llevo el cariño de la ciudad y de la afición», ya que lo ocurrido con el equipo «ha sido más un ascenso que una permanencia».



Finalmente, Sandoval reconoció que «el presidente está triste por la situación y como gran persona que es, no es fácil mi situación, pero tengo que comprender que esto es fútbol».

El de Humanes finalizó su comparecencia con un «viva el Córdoba» y superando los momentos de moción de los minutos anteriores.