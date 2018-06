Negociaciones dentro y fuera

Hace ya tres meses, en plena temporada y cuando el Córdoba iniciaba su remontada, Luis Oliver no tuvo ningún reparo en declarar públicamente que «hay jugadores que ganan poco y rinden mucho», aunque también había para el navarro algún futbolista que «gana mucho y rinde poco», de ahí que hablara de «desproporción» y situaciones que había que «corregir». Fue un claro aviso de por dónde irían los derroteros en caso de que el Córdoba, como así ha sido, lograra la salvación.



La plantilla de la pasada temporada se confeccionó, según fuentes del club blanquiverde, el pasado verano, en base a una premisa clara: crear tres categorías dentro del propio plantel. Uno, el de jugadores jóvenes o sin un currículum llamativo para los salarios más bajos, dos, el de futbolistas con alguna temporada buena en Segunda para los sueldos medios, y tres, el de futbolistas con nombre y trayectoria que percibirían los salarios más altos. Finalmente, ese planteamiento nada tuvo que ver con lo visto finalmente sobre el terreno de juego. Y para los clubs, al menos para este Córdoba, el pasado llega tan sólo hasta la última temporada, de ahí que se haya puesto a trabajar en hablar con algunos jugadores del actual plantel blanquiverde y que, a juicio del club, perciben unas nóminas que no están en consonancia con el proyecto global de la entidad ni con su rendimiento. Es significativo que, según las mismas fuentes del club, cinco futbolistas hayan percibido en la pasada campaña más del 40% del global de lo que supone globalmente el plantel. Así, el Córdoba pretende, en principio, que algunos de esos futbolistas continúen en la nómina cordobesista, pero no con la ficha firmada el pasado verano. Según pudo confirmar este periódico, uno de los jugadores con los que ya se ha puesto en contacto la entidad blanquiverde ha sido Javi Lara. El jugador tiene ascendencia sobre la afición y el club es consciente de ello, pero también posee un plan económico para la plantilla y ya se lo ha hecho saber al montoreño, que ya en el pasado mercado invernal, en el último día, anduvo cerca de salir porque tuvo el interés de algún equipo, aunque no llegó a concretarse.



Otro futbolista con el que se cuenta aunque con el que el club se sentará es José Manuel Fernández. El lateral recibió una llamada del Reus Deportivo nada más finalizar la temporada y el club pretende negociar con él para que continúe siendo una alternativa en el carril diestro. La otra llegará de fuera, ya que el Córdoba pretende sacar a Miguel Loureiro en forma de cesión, aunque el gallego no supone ningún problema, al pertenecer a ese tercer grupo de fichas/suelo. Algo parecido (no idéntico) a lo de Stefanovic, que inicialmente se estudiaba su posible salida en caso de que Kieszek no renovara y que finalmente, todos los indicios apuntan a que el serbio continuará siendo la competencia del polaco en la portería blanquiverde.



Tanto a Edu Ramos, como se informó desde estas páginas, como a Sergio Aguza se les ha planteado renovar, aunque una continuidad a la corta en el tiempo y alternativa en lo deportivo, ya que se pretenden llegadas de jugadores que eleven el nivel, ya que la última patata caliente que les queda a Oliver y a López Ramos son Jona y Jaime Romero. Por el primero ha habido un ligero interés del Lugo, aunque nada en concreto por ahora, mientras que del segundo nada se sabe. Su agente, Joaquín Vigueras, tiene mucho trabajo en el Córdoba, ya que también lleva, entre otros, a Sergi Guardiola. Las negociaciones serán tanto fuera como dentro.