Narváez: «Sabemos las condiciones, pero el equipo está preparado»

Juanjo Narváez compareció en sala de prensa y parecía que Sandoval ya ha preparado al conjunto blanquiverde sobre lo que le puede esperar en Soria, el próximo sábado. «El equipo está bien preparado. Si ves los datos al día siguiente del partido -contra el Oviedo-, somos un equipo que corremos mucho y recibimos pocos goles», por lo que un campo como Los Pajaritos, con bajas temperaturas y con nieve no parece minimizar las aspiraciones de los blanquiverdes: «Sabemos las condiciones del campo y que va a hacer frío, pero el equipo está preparado para todo, aseguró el jugador cedido por el Betis.



También habló el colombiano sobre su posición en el campo, modificada por Sandoval por las necesidades del equipo. «Me estoy haciendo al cambio», reconoció, recordando que «antes jugada más por el medio y Sandoval me quiere por la banda. Es más sacrificado y tengo que hacer más esfuerzo, pero no tengo problema y trabajo para eso», aseguró el centrocampista blanquiverde, que admitió que «no es lo mismo jugar por el medio que por la banda. He visto los partidos repetidos y estoy más defendiendo que atacando», aseveró. Aunque en la mayoría de los encuentros ha terminado siendo sustituido por el preparador cordobesista, Narváez comentó que «contra el Nastic fui de los jugadores que más corrí y en el partido contra Lugo, igual», los dos encuentros en los que ha jugado los 90 minutos.



Finalmente, Narváez aseguró que la idea del equipo es la de «ir partido a partido». «Es una liguilla ahí abajo», comentó, «y hay que centrarse en ganar cada fin de semana», ya que así «se irá recortando puntos» y «sin mirar la tabla» clasificatoria.