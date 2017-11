Mucha historia

Si hace unas semanas hablábamos del líder, Lugo, que cuenta en sus filas con varios exblanquivedes, el próximo rival del Córdoba, el Lorca, no le va a la zaga. Hasta cinco hombres con pasado en El Arcángel tiene el conjunto lorquino, empezando por el segundo entrenador, mano derecha de Curro Torres. José Vicente Soto llegó a la entidad blanquiverde en el verano del 2001 procedente del Recreativo y permaneció en el Córdoba hasta el 2003, cuando pasó a la Cultural Leonesa.



El segundo nombre propio es Abel Gómez, que consiguió uno de sus múltiples ascensos en el Córdoba en el 2014 y que en su tercera temporada, ya en Primera, dijo adiós a la entidad blanquiverde para pasar al Cádiz. También en esa campaña del ascenso tuvo protagonismo Fran Cruz, un nombre propio en mayúsculas en lo que al Córdoba se refiere y no sólo por aquella jornada del Gran Canaria. No se le quiso encontrar hueco en la entidad blanquiverde y tuvo que emigrar no sin antes salir cedido en un par de ocasiones.



Otro protagonista con pasado blanquiverde en el Lorca es Carlos Martínez, que llegó a hacer la pretemporada con Paco Jémez en el verano del 2011. Y, finalmente, Nando García, que militó cedido por el Valencia en la 2015/16, en aquel play-off ante el Girona. Mucho pasado blanquiverde en el Lorca.