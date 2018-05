Un motivo para desmarcarse

En los últimos seis meses, el Córdoba sólo perdió dos partidos en El Arcángel. Además, consecutivamente y de forma algo extraña e injusta. El 1-2 ante el Barcelona B estuvo marcado por aquel penalti sobre Marc Cardona más que discutible, mientras que en el siguiente compromiso ante su parroquia, en el debut de José Ramón Sandoval en el banquillo, el Córdoba iba ganando 1-0 en el minuto 80 del encuentro ante el Granada. En estos seis meses, además de esas dos derrotas con más de un asterisco, el conjunto cordobesista ha cosechado seis triunfos y tres empates. Empató con la Cultural (2-2), el Rayo Vallecano (2-2) y el Oviedo (1-1), y se impuso al Reus (5-0), al Albacete (1-0), al Valladolid (2-1), al Lugo (1-0), al Lorca (1-0) y al Sevilla Atlético (3-0). Los números, con esas dos salvedades ya señaladas, respaldan la idea de que el Córdoba ha ganado fiabilidad en El Arcángel, sobre todo en el 2018, por lo que sería bueno tenerlo en cuenta ante lo que resta de Liga, en el que el equipo de Sandoval ha de sumar la mayoría (si no todos) los nueve puntos que le quedan por disputar en casa, empezando por el próximo sábado, ante el Huesca.

Cinco de sus seis victorias visitantes las lograron los de Rubi contra los ocho últimos de la tabla

Un Huesca que es el quinto mejor visitante de la categoría. En 18 encuentros, los de Rubi reparten resultados y muestran absoluta regularidad: seis victorias, otra media docena de empates y otras seis derrotas. Centrados en las últimas, hay que reseñar que hasta su última visita, en Tenerife, los azulgranas llevaban casi tres meses sin ganar lejos de El Alcoraz. Tanto por los números del equipo como por su pareja goleadora, Melero, la ausencia del Cucho Hernández afectó al equipo. El regreso del colombiano, a finales de marzo se notó e incluso en ese triunfo en el Heliodoro resultó vital, anotando su cuarto doblete en esta campaña. Pero el dato más llamativo es que las cinco victorias restantes las consiguió el Huesca en casa de los ocho últimos. Es decir, contra los equipos ya descendidos y los que pelean por la salvación. Goleó en Almería (0-3), ganó en el Mini Estadi (0-2) y por la mínima en Tarragona (1-2), en Lorca (2-3) y en el Viejo Nervión (0-1). Por contra, no pasó del empate en Reus (0-0), en Alcorcón (1-1) o en Albacete (0-0), mientras que cayó derrotado en el Reino de León (3-2). Por lo tanto, este Huesca no es, ni mucho menos, invencible, aunque sí que está claro que si este Córdoba pretende desmarcarse de sus rivales por la permanencia deberá obtener un gran resultado el sábado. Lo que no hicieron sus adversarios por la salvación cuando el Huesca visitó sus campos. Y el primer paso para hacer pleno en El Arcángel en el esprint final de Liga.