Merino: "Se podía haber ganado este partido"

Al técnico del Córdoba, Juan Merino, le sabe «a poco» el punto cosechado ante el Sevilla Atlético, ya que en los cinco partidos al mando del conjunto blanquiverde solo ha logrado dos puntos en sendos empates. En su análisis en sala de prensa, tras el término del partido, Merino reconoció que a sus jugadores les faltó «temple y elaboración a la hora de quedarnos con uno más», a pesar de que defendió que tiene jugadores «con calidad». «Hemos tenido miedo escénico al final», amputó el gaditano.

Cuestionado sobre si el empate fue justo para el juego desplegado por ambos equipos, el técnico del Córdoba respondió que «se podía haber ganado el partido», aunque aceptó que «podría haberse dado cualquier resultado», ya que «en la primera parte se han dado muchas situaciones y el Sevilla Atlético ha estado muy fuerte, fruto de que viene de ganar en Granada». «Los filiales suelen ir de menos a más, y hoy el Sevilla Atlético ha jugado muy bien. En el primer tiempo tuve que variar tácticamente el equipo ya que vi a nuestro rival llegando con mucho peligro. En la segunda parte hubo más igualdad y tuvimos nuestro gol, pero lo que nos ha pasado es lo que le pasa a un equipo que está abajo», expresó, convencido de que en otra situación clasificatoria el Córdoba se habría llevado los tres puntos.

Merino, que no dudó en felicitar el buen trabajo de su rival, también analizó a sus jugadores y las modificaciones realizadas. «Al final Edu y Jona tenían problemas, pero finalmente sacamos a Jovanovic por nuestro ‘9’, debido a que Ramos pudo aguantar. Para el técnico linense «es muy importante la psicología en el mundo del deporte. Al final nos ha sabido a poco este punto. El Sevilla Atlético está en una buena dinámica y nosotros seguimos en ello, trabajando con mucha intensidad y mejorando desde el entrenador para arriba. Me alegro enormemente por el gol de Jona. Necesitamos que los delanteros se nutran de goles y queremos revertir cuanto antes la situación», finalizó.

TEVENET: "MERECIMOS MÁS"

Tampoco estaba satisfecho con el empate el entrenador local, Luis Tevenet. El técnico del Sevilla Atlético hizo su valoración tras el empate cosechado ante el Córdoba en casa. «El equipo ha hecho un desgaste importante, ha merecido más y nos quedamos con un punto que nos sirve para mantener la racha sin perder y hace positiva la victoria en Granada», dijo. «El equipo ha demostrado mucha casta y coraje, tenemos que ser más efectivos en nuestras ocasiones porque podríamos habernos ido al descanso con un resultado más favorable».

Para Tevenet, «el punto nos sabe a poco, hemos peleado ante muchas adversidades. En la primera parte, tuvimos ocasiones para irnos al descanso con un resultado a favor. La segunda no empezó bien, nos marcaron muy pronto, luego llegó la expulsión de Matos… hay ciertas cosas contra las que no se puede pelear. Este equipo ha insistido, ha ido, ha buscado, ha cogido el balón y ha sometido a un Córdoba al repliegue».