«Merecimos la victoria, hemos tenido el control»

Visiblemente satisfecho por la tercera victoria consecutiva del Córdoba compareció su entrenador, José Ramón Sandoval, que destacó nada más empezar su rueda de prensa que «sin la afición detrás sería muy difícil. Cuando salimos al campo lo sentimos, nadie se ha quedado en casa pese a la lluvia, los jugadores se sienten protagonistas cuando tienen la gente detrás. Hemos pegado un pasito adelante, el jugador se atreve y hemos sido un equipo compacto con y sin balón, contra diez o contra once». Sandoval destacó el hecho de que se mantuviese la portería a cero: «Lo que más valoro de mi equipo es el ejercicio defensivo, las vigilancias tras pérdida de balón. El Lugo era un equipo difícil, y no le hemos dejado hacer centros defensivos. Las basculaciones, la concentración de mis jugadores hacían que no le dejásemos respirar. En la primera parte no hemos visto tanto a Sergi, pero en la segunda con uno más el equipo se ha soltado y se ha merecido la victoria».

Cuestionado sobre si ante el Lugo fue el partido más serio desde que asumió el cargo de entrenador del Córdoba, el madrileño respondió que fue «el partido más vistoso, no se si el más completo. No me gusta el juego bonito sino ganar tres puntos. Este ha sido el que más control de partido hemos tenido, desde el minuto uno al final. Galán y Miguel han subido mucho por la banda, y en el centro del campo Edu ha pegado un paso agigantado en el juego físico. Aguza ha jugado muy bien con balón. Hasta el momento los jugadores se lo están creyendo».

SERGI GUARDIOLA, CONTENTO POR LA VICTORIA

Pese a haber marcado el gol de la victoria, Sergi Guardiola afirmó estar «contento» pero no por su tanto, sino por los tres puntos. «Estamos muy satisfechos de la dinámica que estamos cogiendo, es la tercera victoria consecutiva. Hoy queremos darle las gracias a la afición por ayudarnos animando de esa manera. La semana que viene tenemos un partido importante».

AGUZA DESTACA EL "PARTIDAZO"

El mediocentro Sergio Aguza volvió a la titularidad tras dos semanas suplente, y destacó en zona mixta «el partidazo que hemos hecho, si ves el resumen ellos no han llegado a puerta, hemos dominado jugando en campo contrario». Sobre lo que costó que llegase el gol definitivo, Aguza afirmó que «Se trata de meter uno más que el rival, que llegue cuando sea».

EL TÉCNICO DEL LUGO CARGA CONTRA EL ÁRBITRO

El técnico del Lugo, Francisco Rodríguez, cuestionó la actuación arbitral, al señalar que «en la primera amarilla a Fede Vico el jugador dice que no le ha tocado. Con el mismo árbitro en Valladolid tuvimos un expulsado y un penalti que no era, pero los árbitros nunca se quieren equivocar, doy fe de ello». Sobre el Córdoba, destacó a Jesús León y su proyecto.