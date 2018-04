Pasea uno por la plaza Mayor de León y se topa con una taberna clásica, aunque cerrada, que llama la atención por lo que tiene en el escaparate. En la Taberna Casa Benito se expone un cartel de hace casi medio siglo entre la Cultural Leonesa y el Zaragoza. 31 pesetas para «caballero, preferencia» en una jornada declarada como «medio día del club». Es curioso: en aquel encuentro ya había un Buendía en la Cultural Leonesa, como esta tarde, un Buendía que llegó a jugar también en el Córdoba.

No resulta fácil hablar de fútbol o, al menos, no resulta accesible conseguir algún comentario sobre la Cultural. Es cierto que antes de llegar ya le han comentado a uno que no es fácil lograr un fuerte arraigo del propio club, en manos de la Academia Aspire. O, más que arraigo, esa identidad de que los que están en el club, si no son de la tierra, sí que la comprenden.

Eso sí. Cuando se habla del juego, del equipo o del entrenador, las palabras comienzan a salir. Los mismos que defienden a capa y espada a Rubén de la Barrera son los que hacen alguna mueca de desconfianza. Y, a priori, no por la edad. El joven técnico gallego plantea encuentros a tumba abierta, pero también ha tenido que lidiar con mucha irregularidad, algo por otra parte típico en equipos que se desviven por tener la posesión, combinar y llegar al área rival construyendo juego desde el área propia. «Cuando sale está muy bien, pero cuando no...», comenta un leonés con media sonrisa.

Se vislumbra alguna crítica al propio club, aunque la idea generalizada es que esta Cultural logrará mantenerse en Segunda División, una categoría que llevaba sin catar varias décadas. Sin embargo, y a pesar de que al día siguiente se vive una teórica final, no parece que la cosa se viva de esa manera.

«Mañana será más animado, seguro», comenta uno, que confirma que estará en el Reino de León. ¿Lleno? «No creo. Han regalado muchas entradas y creo que no irán todos. Pero sí que estará con la mejor entrada de la temporada, seguro». Hasta ahora, ese registro es de la visita del Sporting de Gijón, que arrastró a un buen número de seguidores a León.

Y se hacen quinielas sobre los que van a descender. Obviamente, ni la Cultu ni el Córdoba están en ellas. «Para mí, el Barcelona B y el Alcorcón. ¿El Almería? Ya tiene experiencia y aunque sea de rebote, se salvará». El mismo criterio le sirve para el Córdoba. Aunque para lo de hoy se muestra conservador. «Yo creo que un empate, ¿no?».