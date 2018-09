Málaga en blanquiverde

Luis Muñoz y Erik Expósito fueron dos de los siete fichajes del Córdoba en la planificación exprés veraniega del director deportivo Rafa Berges. Con solo 16 días de diferencia llegaron los siete refuerzos cordobesistas.

Un hombre que sabe mucho de ambos jugadores es Manuel Ruano, exfutbolista del Córdoba (temporada 2002/03) y durante siete años directivo de la cantera del Málaga CF, el rival de esta tarde. Ruano entrenó a Muñoz y a Expósito en las categorías inferiores del club malaguista y habló con Diario CÓRDOBA para analizar sus perfiles y progresión futbolística.

Para Ruano, Expósito es «un delantero con gran disparo y muy eficaz cuando remata. Tiene una zurda prodigiosa». Conocedor de los problemas económicos del Córdoba este verano, Ruano apunta que «Erik está ante una gran oportunidad. Por la situación del Córdoba tiene el momento adecuado para demostrar sus capacidades. Cuando lo tuvimos en el juvenil del Málaga tuvo que competir con varios delanteros mayores que él, digamos que no estuvo en el lugar adecuado ni en el momento oportuno».

Tras pasar por el filial malaguista y por varios clubs de España, Expósito recaló en la UD Las Palmas. Allí contó con la aprobación de Quique Setién, que confió en él y con el que pudo jugar once partidos en Segunda, anotando su primer gol como profesional. Con el cordobés Paco Jémez debutó en Primera, marcando un gol al Celta de Vigo, su único tanto en Primera División. Según Ruano, «con el juego directo de Sandoval, que se encuentra mejor sin balón, Expósito puede dar mucho trabajo fijando a los centrales. Además no es lento ni mucho menos. Aprovecha bien los espacios y en cuanto puede dispara. Es un rematador pero no es estático». Eso sí, añade que «lo principal será su adaptación a Córdoba. Como pasa con muchos canarios, Erik tuvo problemas de adaptación en el Málaga y precisamente donde más ha destacado hasta ahora fue en Las Palmas, cuando volvió a su tierra. Necesita de tiempo y por su juventud no se le puede pedir que asuma el peso de los goles en el Córdoba».

Ruano también conoce muy bien a Luis Muñoz, el central del Málaga cedido en el Córdoba. «Luis fue uno de los estandartes de la cantera del Málaga, yo lo seguía desde que estaba con nosotros en el cadete. Allí era un mediocentro con muy buen trato de balón, capaz de organizar y de crear fútbol, con buena visión de juego». Del centro del campo pasó a la defensa, ya en el juvenil del Málaga. Esta reconversión, postulada por Ruano, se hizo «precisamente por su capacidad para sacar el balón jugado. Incluso ocasionalmente lo probamos en el lateral derecho, aunque ya en el Atlético Malagueño se desarrolló como defensa central».

Apunta que Muñoz no es «el típico defensa que tire de físico. No destaca por tener una gran altura y eso le pesó en determinados momentos a la hora de subir con el primer equipo. Pero precisamente su perfil es muy importante, el de un defensa que sepa leer el juego y anticiparse». En definitiva, tal y como apuntó ya en Copa ante el Nàstic, «un central rápido, inteligente y con buen trato de balón. Puede complementarse muy bien al otro estilo de centrales del Córdoba como pueden ser Aythami o Valentín».

Perfil de Manuel Ruano

Un conocedor de la cantera malagueña

33Manuel Ruano, que jugó en el Córdoba en la campaña 2002/03, llegó al cuerpo técnico de la cantera del Málaga en el año 2011. Incluso fue el entrenador del filial, el Atlético Malagueño, que abandonó en febrero de este 2018.