Loureiro y Valentín fuerzan su recuperación

El míster cordobesista, José Ramón Sandoval, no descartó ayer que Miguel Loureiro pueda estar en la convocatoria que se hará oficial a lo largo de la mañana de hoy. Y es que el lateral derecho gallego está forzando en su recuperación, y quemando plazos para que, si no llega finalmente para Tarragona, esté disponible para el próximo enfrentamiento, en El Arcángel ante el Oviedo. Pero Loureiro no es el único futbolista del Córdoba que se entrena con intensidad para estar operativo para su equipo. Ayer se entrenó durante parte de la sesión con el grupo Jesús Valentín, baja desde hace tres semanas, y al que el propio Sandoval ha tenido que frenar en su intensidad para evitar una recaída. La defensa del conjunto blanquiverde está rindiendo a buen nivel en las últimas jornadas, y el tándem Aythami-Quintanilla consiguió dejar la portería a cero la pasada jornada, en casa ante el Lugo. A ello se refirió el míster del Córdoba cuando se le preguntó por la situación de Josema. Sandoval respondió que «Josema está mentalizado de que en su puesto los jugadores titulares están rindiendo, y él tiene que esperar». En caso de que Loureiro no esté al 100%, el puesto en el lateral diestro se lo disputarán Caro y Fernández.