Listo para salir del descenso

Dos meses sin parar de nadar, más a lo Michael Phelps que a lo Vladimir Salnikov. Inicialmente, la carrera del Córdoba parecía de fondo, de esfuerzo continuado a largo de un prolongado espacio de tiempo que abarcaba hasta la última jornada de Liga. Tensión medida pero constante para tener opciones en las tres últimas jornadas para obrar el milagro. Pero el equipo de Sandoval ha demostrado tener capacidad para el esprint y lo que se tenía planeado para la segunda quincena de mayo ha llegado en abril aún. Este Córdoba parece empeñado en que la Feria de Mayo resulte tranquila o, como mínimo, esperanzadora. En solo dos meses se ha ventilado 13 puntos de distancia (más el golaveraje) como el que no quiere la cosa, como si no costara trabajo o esfuerzo. Pero vaya si lo ha habido. Como demostración de que los demás están también ahí y no renuncian a nada, los números de los blanquiverdes han sido de eliminatorias de ascenso en las 10 últimas jornadas y a pesar de ello no pueden cantar victoria, ni mucho menos. Pero han conseguido que se mire con ilusión el último mes y medio de competición, comenzando por el compromiso que les espera esta tarde (18.00 horas) en el Reino de León contra un rival directísimo, la Cultural Leonesa.

Una Cultural al que cualquier adjetivo que se le aplicara terminaría siendo injusto o inexacto, por imprevisible. Es cierto que los culturalistas han dejado escapar del Reino de León casi la mitad de los puntos en juego, 26 de 54, pero no es menos cierto que han ganado a equipos con empaque como el Osasuna, el Huesca o el Tenerife, este último cuando estaba inmerso en una gran racha de resultados. Además, los leoneses no han doblado la rodilla ante rivales directos, aunque sí que han cedido puntos. Ganaron al Lorca, al Sevilla Atlético, al Gimnástic o al Reus, y firmaron tablas con adversarios de la zona de abajo, como el Almería, el Barcelona B o el Alcorcón. Un equipo, el de Rubén de la Barrera que, en definitiva, es capaz de todo. De hecho solo hay que fijarse en el último resultado obtenido por la Cultural, en Granada, para advertir que el grupo del entrenador leonés nunca da nada por perdido y mantiene el ritmo y la filosofía más allá del resultado que refleje el marcador en ese momento, algo de lo que deberá tomar buena nota el Córdoba en caso de ponerse por delante en el marcador. Tanto así como si los locales anotan el primero, la Cultural matizará muy poco su dibujo y su juego, porque no sabe jugar de otra manera. En el defecto -que podrían ver algunos- tiene su virtud y viceversa.

Casi la mitad de los puntos en el Reino de León han volado: 26 de los 54 disputados

Además, en esa última jornada en Granada se cumplía el último partido de sanción de De la Barrera, que estará esta tarde en la banda del Reino de León tras un mes ausente. También recupera al central David García, al centrocampista Emi Buendía y al delantero exblanquiverde Rodri Ríos. La única duda se centra en quién ocupará el lateral derecho: Carcelén o Bastos. Por lo demás, la Cultural tiene a todos disponibles.

Además, el Córdoba podría encontrarse con un campo lleno por primera vez en la temporada, tras el regalo de 5.000 entradas que hizo la directiva leonesa en el encuentro contra el Tenerife para el choque de esta tarde. En cualquier caso, se prevé un gran ambiente en el Reino de León y la afición local hará una marcha desde la plaza de la Catedral hasta el estadio, en donde recibirán al autobús del conjunto leonés.

Todo pues preparado por la Cultural Leonesa para que sea su gran día y meter distancia con el descenso, pero enfrente tiene un equipo que llega en igual o mejor racha que los de De la Barrera.

De la Barrera ha configurado un grupo que no depende del resultado para mantener la intensidad

Sandoval llegó anoche a León con toda la plantilla, algo que quiere repetir en sus próximosviajes a Vallecas y a Reus. Dará la convocatoria alrededor de las 16.00 horas y lo es seguro es que estarán en ella, como titulares, Miguel Loureiro y Aythami, que se perdieron el encuentro contra el Sevilla Atlético por sanción.

A Alejandro Alfaro parece que le queda una semanita más y más tiempo aún a Javi Lara, mientras que la incógnita es Sergi Guardiola. El jumillano empezó bien la semana, pero a mediados de esta sintió una sobrecarga y ha estado entre algodones los últimos días. Su concurso es una incógnita y Sandoval pretende apurar al máximo para evaluar si puede, al menos, meterlo en la convocatoria. En cualquier caso, la duda sobre el once titular recae en solo dos puestos: el relevo de Guardiola en caso de que este no pueda participar y el acompañante de Edu Ramos, ya que la línea defensiva parece definidida con Loureiro y Javi Galán como carrileros y Quintanilla, Aythami y Valentín como centrales. La pareja del de Churriana podría ser Álex Vallejo, aunque Aguza también tiene opciones, mientras que arriba estarían Guardiola y Narváez o, en caso de que el pichichi no pueda actuar, el colombiano con Jovanovic. Por detrás de ellos, un José Antonio Reyes que va tomando progresivamente más mando en el juego del equipo, que aparece con más continuidad en los partidos y que esta tarde, en el Reino de León, ha de ser protagonista en un choque vital para las aspiraciones blanquiverdes de salvación.

De la Barrera recupera a David García, Emi Buendía y al exblanquiverde Rodri Ríos

Para buscar esa salvación, el Córdoba no estará solo en León. Más de 300 aficionados, entre los que se desplazaron ayer y los que lo harán hoy, estarán en el Reino de León para dar el máximo aliento posible a un equipo que, en teoría, actuará en un campo lleno, por lo que recordará mucho a aquel último encuentro de los blanquiverdes en León: el primer partido de la liguilla de ascenso a Segunda División, en la que a pesar de salir derrotado (1-0) en tierras leonesas logró el hito histórico de regresar a la categoría de plata del fútbol español 17 años después.

Sandoval podrá contar con Loureiro, Quintanilla y Aythami y apurará al máximo con Sergi Guardiola

Aquel partido se jugó en el campo de Puente Castro y mientras que el Córdoba se hizo de plata, la Cultural tuvo que esperar otros 17 años más para recuperar la categoría perdida hace varias décadas.

El de esta tarde es un choque con parecidas necesidades. Una victoria blanquiverde supondría un golpe serio a sus rivales por la permanencia. Y todo hace indicar que el Córdoba está ya listo para salir del descenso.