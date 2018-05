Con León, en play-off y con Sandoval pelea el ascenso

La resurrección del Córdoba tiene unos números que, por llamativos, bien merecen una salvación. De hecho, tras un déficit numérico más que preocupante, que llevó al conjunto blanquiverde a estar a 13 puntos (más el golaverage) de la salvación, la racha del equipo tanto con José Ramón Sandoval en el banquillo como con Jesús León en la presidencia roza lo sobresaliente.



Si se analiza desde arriba, la racha de este Córdoba desde la llegada del montoreño como máximo accionista y presidente de la entidad blanquiverde apunta a un equipo rondando la zona noble de la tabla. León se sentó por primera vez como máximo mandatario cordobesista en el triunfo blanquiverde ante el Albacete de la jornada 23 (1-0). Desde entonces, el Córdoba ha sumado 26 puntos en las jornadas disputadas con Jesús León al mando de la nave cordobesista, con ocho triunfos, dos empates y siete derrotas. Ha anotado los mismos goles que ha recibido, 23, y en esa particular Liga se situaría en séptima posición, igualado a puntos con el Reus, que sería sexto con los mismos puntos. Superaría de esta manera a equipos como el Osasuna (25), Oviedo (22) o Cádiz y Granada (21). Eso, en cuanto a la particular Liga de León, aunque si esos 26 puntos en 17 jornadas se trasladaran a las del inicio del campeonato, la cosa variaría poco, ya que en la jornada 17 del actual campeonato liguero el séptimo era el Oviedo con esos mismos 26 puntos, a uno sólo del sexto clasificado, el Granada con 27. Por cierto, que en esa particular Liga de León, la distancia con el descenso sería nada menos que de ocho puntos, que marcan la distancia con el Lugo (18).



La dicotomía entre León y Sandoval, a favor del entrenador, estriba en esas cuatro jornadas en las que tardó el nuevo presidente en ejecutar el cambio en el banquillo, idea que rumiaba nada más llegar, aunque pospuso.



Si los números de León nada tienen que ver con la primera fase del campeonato y sirven para que el club atisbe el milagro, los de Sandoval también son sobresalientes.



Con el de Humanes, el Córdoba ha sumado 23 puntos en 13 encuentros, precisamente un tercio de los partidos que se han disputado hasta ahora. Ha ganado siete encuentros, empatado dos y perdido cuatro, encajando su equipo 15 goles por los 20 que ha anotado. Evidentemente, haciendo una proyección numérica, con Sandoval se sumarían 69 puntos en caso de haber iniciado el campeonato, lo que le situaría a sólo tres puntos del ascenso directo, que en la actualidad marca el Huesca, con 72 y con un punto más que su ex equipo, el Sporting, que suma 68.



En su particular Liga de 13 encuentros, el Córdoba de Sandoval y sus 23 puntos se colocan en cuarta posición, a seis puntos del ascenso directo, que marca el Rayo Vallecano con 29 puntos, y nada menos que con 11 puntos más que el descenso, que marcaría el Granada, con 12 puntos, prácticamente la mitad de los sumados por el de Humanes.



Así, el Córdoba de Sandoval ha sumado un punto más que el Valladolid, tres más que el Numancia, cinco más que el Osasuna, seis más que el Huesca, siete más que el Cádiz y ocho más que el Oviedo. Todos ellos equipos que luchan por el ascenso o las eliminatorias de ascenso y que mantienen el mismo entrenador y la misma plantilla desde el pasado verano.



Con respecto a los rivales por el descenso, el Córdoba de Sandoval ha sumado 13 puntos más que el Barcelona B, 12 más que el Nástic de Tarragona, 11 más que el Alcorcón, ocho más que el Albacete y siete más que la Cultural Leonesa y el Almería, precisamente el próximo rival de los blanquiverdes, el domingo en El Arcángel (20.00 horas).



La reacción histórica que ha vivido este Córdoba, de León y de Sandoval deja unos números impresionantes que, por sí mismos, merecen la permanencia. Mientras que desde la llegada de León el Córdoba iguala el play-off de ascenso, con Sandoval el conjunto blanquiverde pelearía por el ascenso directo.