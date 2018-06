León asegura que «Francisco es solo un candidato» al banquillo

El presidente del Córdoba, Jesús León, repasó ayer los temas más candentes de la actualidad blanquiverde en el marco de la presentación del Córdoba CF Femenino. León aseguró, en primer lugar, que la decisión de no renovar al ya exentrenador José Ramón Sandoval la tomó «con la cabeza», ya que lo que decía su «corazón» era «renovarle». «Ética y moralmente tenía que renovar pero se han dado otras circunstancias que lo han impedido. No obstante le estamos eternamente agradecidos, solo tengo palabras de elogio hacia Sandoval, con el que tengo una magnífica relación. La decisión no ha sido fácil pero el Córdoba está por encima de todos; de los entrenadores, de los jugadores y de la afición», explicó.

Sobre el relevo del madrileño en el banquillo el presidente de la entidad cordobesista no fue tan tajante, ya que aseguró que «Francisco es solo un candidato» y no la principal alternativa para dirigir el proyecto blanquiverde de la próxima temporada. «Estamos trabajando con varios entrenadores y Francisco es uno de los candidatos. Con él tengo buena relación pero a día de hoy no sé si será el nuevo entrenador». Eso sí, la decisión definitiva se producirá, a más tardar, «el martes o miércoles de la semana que viene», cuando el nuevo técnico será anunciado.

UN PROYECTO «ILUSIONANTE»

Una de las cuestiones que son de obligado repaso una vez acaba la temporada es el movimiento del mercado de fichajes. Aunque León quiso transmitir el mensaje de «tranquilidad», ya que aunque no se haya acometido ningún fichaje el propietario prometió que el equipo será «competitivo e ilusionante». Incluso añadió que «la gente se divertirá y veremos en la próxima campaña a un Córdoba como nunca se ha visto en El Arcángel».

El montoreño dijo que «el objetivo es ambicioso, porque no puede ser de otra forma», pero que la calma debe prevalecer para «sentar las bases sólidas que nos permita afrontar una temporada que es muy larga. Por ello quiero dejar una bolsa para fichajes en enero y llegar hasta el final con fuerzas». En el capítulo de los jugadores que acaban contrato, como es el caso de Aguza o Edu Ramos, León respondió a la cuestión de si se está trabajando en sus renovaciones, y dijo que «se está trabajando en todos, pero de una forma tranquila. Nos queda mucho y la mayoría de los jugadores del Córdoba tienen contrato».

Hubo tiempo de analizar a dos nombres propios del club blanquiverde. Sobre la gran figura del ataque, Sergi Guardiola, el presidente reconoció que «no puedo negar lo evidente, Sergi es un jugador que lo normal es que se desarrolle en Primera, porque está a la altura de esa división. Hay muchos clubs de Primera que están muy interesados en él». Eso sí, no mencionó ninguna oferta en concreto ni si la fórmula de salida del punta jumillano sería en forma de préstamo o de traspaso. «No hemos valorado ni una cesión ni una venta, estamos tranquilos», fue lo que comentó al respecto Jesús León.

«INTERÉS» EN RUBÉN CASTRO

También se le preguntó al presidente del Córdoba si algún jugador con contrato ha pedido salir del club, a lo que fue muy tajante al responder no tener «constancia». Otro futbolista relacionado con el Córdoba y por el que se le cuestionó al presidente fue Rubén Castro, del que dio una respuesta clara. León dijo que «el interés del Córdoba es máximo y el de Rubén también». E incluso añadió que «hasta que no esté hecho no podemos decir nada».

Finalmente, sobre Álvaro Aguado, la perla más importante de la cantera cordobesista tras su gran final de la temporada pasada, afirmó que «Aguado tiene contrato con el Córdoba con una cláusula de rescisión de seis millones de euros. Si hay una oferta del Leganés de un millón por Aguado, como se ha publicado en algún sitio, hay que decir que no vale un millón, que vale seis. El que venga con seis millones y los deposite en la sede de la Liga de Fútbol Profesional se llevará a Aguado. En caso negativo Aguado se queda en el Córdoba».