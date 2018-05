«La temporada del Huesca está siendo excepcional»

Emilio Vega vistió la elástica blanquiverde desde 1993 a 1997, y volvió 18 años después para comandar la dirección deportiva de un club, el Córdoba, recién descendido a Segunda. En su haber queda haber colaborado en la participación en el play-off de ascenso de la temporada 2015/16. En febrero de 2017, con el equipo en descenso, fue destituido, y solo tres días después firmó como director deportivo del Huesca, club que está haciendo una gran campaña.

-La temporada en el Huesca está siendo sensacional.

-Está siendo una campaña excepcional y sobre todo teniendo en cuenta que somos el presupuesto 17º de la categoría. Pase lo que pase la temporada va a ser muy buena.

-¿Valoraría como un fracaso no entrar en ascenso directo?

-No, yo la palabra fracaso no la suelo utilizar porque cuando trabajas con profesionalidad y con seriedad la palabra fracaso no debe existir en el deporte.

-Se ha creado una expectación muy grande sobre el Huesca.

-Cuando una temporada sale así de redonda hace que todo el mundo se revalorice. Nuestros jugadores están en boca de todo el mundo y es lógico, por su gran trabajo.

-Una parte importante de la responsabilidad es de usted.

-Yo creo que al final todos somos responsables, más directamente los jugadores y el entrenador, que son los que realizan en el campo todo el esfuerzo y hacen que el trabajo de los que estamos afuera sea bueno o malo.

-Uno de los más importantes es el Cucho Hernández. ¿Le costó mucho ficharlo?

-Le conocía desde que jugaba en el equipo de su pueblo, el Pereira, en Colombia. Hacía mucho tiempo que le estaba siguiendo y se apostó por él esta temporada. Está dando un rendimiento tremendo pero sin el del resto de la plantilla no se vería tanto a Cucho Hernández como se le está viendo.

-¿Nota mucha diferencia entre la forma de trabajar en el Córdoba y en el Huesca?

-En lo que a mí refiere el trabajo es igual de profesional y serio esté en el club en el que esté.

-¿Cómo valora al Córdoba actual de Jesús León?

-Creo que la llegada de Jesús León ha sido vital, con todo el cambio que ha dado el club. Ese optimismo en los mensajes ha sido clave en el resurgir y ojalá que se consiga la permanencia.

-El Córdoba-Huesca es un partido clave para ambos.

-Es un partido muy importante aunque no definitivo. Para nosotros es una jornada en la que nuestros rivales directos para el ascenso directo tienen enfrentamientos complicados, y en caso de ganar en Córdoba podemos colocarnos en una posición muy privilegiada.

-¿Se plantea dos planificaciones distintas en caso de ascenso o de continuar en Segunda?

-Estar en una categoría o en otra cambiaría las situaciones y debes valorar los dos escenarios.

-¿Teme que algunos de sus jugadores puedan apetecer a otros clubs?

-Estoy convencido de que si se consigue el ascenso a Primera podremos contar con todos los jugadores importantes. Pensar ahora en qué pasará o no…El equipo está centrado en lo que nos queda, que es precioso y puede ser histórico para la ciudad.