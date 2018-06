Krypteia presenta recurso de reposición

La compra del paquete mayoritario del Recreativo tendrá batalla legal después de que la mesa de contratación adjudicara a Zephyr Homes, grupo encabezado por Francisco Mendoza, el concurso público en detrimento de Krypteia Capital, representada por el exvicepresidente del Córdoba, Javier Jiménez, que anunció que presentará un recurso de reposición «para defender nuestros intereses», que entiende dañados. A partir de ese recurso, el Ayuntamiento podría declarar el concurso desierto y adjudicar el paquete mayoritario del Recre de manera directa. Jiménez asegura que «Zephyr no sabe nada del contrato de Eurosamop, ni de las cuentas del club, como el propio Recreativo reconoció en el comunicado que emitió» en el que señalaba que Zephyr no solicitó los estados contables del club. Javier Jiménez mostró su sorpresa por las circunstancias del proceso.

«Zephyr es una empresa creada en mayo con 3.000 euros de capital social, por lo que, claro que está al corriente de pagos a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social: no los ha tenido que hacer», señala el exdirigente blanquiverde. El Recreativo no parece una perita en dulce. El nuevo propietario debe pagar antes del 30 de junio un millón de euros a Eurosamop, 600.000 euros a la Federación Andaluza de Fútbol, algo más de 400.000 a la AFE, 120.000 del último pago concursal, además de poner al día a los trabajadores, que no han recibido las dos últimas nóminas. «De ahí que nuestras salvedades en nuestra oferta son por prudencia empresarial, ya que no hay auditorías desde hace tres temporadas y, a pesar de ello, asumimos todo lo que estaba en las cuentas, que sí solicitamos, y no los vicios ocultos que pudieran existir», recuerda Jiménez, que además incide en que el pago del 100% la deuda con el Ayuntamiento por parte del club en caso de entrar en la LFP, que asegura Zephyr Homes «es imposible. Son más de nueve millones y Javier Tebas y su equipo tienen un éxito en estos años, que es el control económico. Los ingresos no dan para ese pago del 100%, y LaLiga tiene controles muy estrictos. Por cierto, que el Recreativo también tiene un plazo vencido de 200.000 euros con la propia Liga, de la que también hablamos con la patronal» antes de presentarse al concurso.

Jiménez no oculta su disgusto y se queja de que "¿van a adjudicar a alguien que oferta sin ver las cuentas, sin hablar con el propietario del contrato de gestión, sin hablar con LaLiga y sin hablar con el club? ¿Van a adjudicar a una entidad creada el mes pasado con un cpaital social de tres mil euros?". Jiménez insiste en la «solvencia y seriedad» de la propuesta de Krypteia y es claro cuando se le pregunta si cree que se harán con el Recre: «Por supuesto».