Kieszek está renovado automáticamente

KIESZEK

Renovado al jugar 25 partidos

Kieszek tiene una campaña más, ya que en su contrato existe una cláusula de renovación por disputar un número de partidos, en este caso, 25. Pero en el club quieren negociar, aunque dando algo de tiempo, sabedores de que el portero ha tenido una experiencia ingrata por la situación con la anterior propiedad.

JAVI GALÁN

Quieren dar más estabilidad al zurdo

Javi Galán renovó en el 2016 hasta la temporada 2019/20, pero desde la llegada de Jesús León al Córdoba, en el club tienen claro que deben replantear y ampliar el compromiso con el zurdo, que ha mostrado esta temporada polivalencia y, lo más importante, mantener un pico de forma durante bastante tiempo. Es una de las prioridades.

JOVANOVIC

El próximo enero puede negociar

Otro jugador con el que se están comenzando contactos para renovar es Sasa Jovanovic, que llegó el pasado verano y firmó por dos temporadas, por lo que cumple en el 2019, al igual que sucedía con Sergi Guardiola. Jovanovic gusta a Oliver, tanto por su edad (26) como por su velocidad y polivalencia. Su banda buena sigue siendo la zurda.

EDU RAMOS

Tranquilidad con el mediocentro

No es una prioridad en las negociaciones, pero tampoco lo descarta el club, ni mucho menos. En el Córdoba ven en Edu Ramos a un hombre de gran constancia y regularidad y, por lo tanto, un jugador interesante para cualquier plantilla en Segunda. Se le planteará la renovación, aunque no será de los primeros ni ha habido contacto aún.

LOUREIRO

El gallego, una doble sorpresa

José Ramón Sandoval ha apostado por él desde su llegada. Antes de jugar con él ya comentaba en su círculo cercano que Loureiro podía rendir bien. Y el gallego le ha dado la razón con sus dos últimas actuaciones. En el club le ven en un caso parecido al de Edu Ramos. Ya hay contactos para ampliar más allá del 2020, dada su juventud (21).

SEBAS MOYANO

Descabalgar al ‘Elefante cósmico’

Sebas Moyano cumple contrato el 30 de junio, aunque una de los primeros movimientos de la nueva propiedad fue ponerse en contacto con sus representantes. La mayoría de las consecuencias derivadas del caso del Elefante cósmico le han afectado a él. Y ocurre, en algún aspecto, como con Kieszek. La nueva propieda tendrá que descabalgarle del animal.

AGUADO

Deslumbró a Luis Oliver al llegar

Si hay un chaval que llamó la atención especialmente a Luis Oliver fue, precisamente, Álvaro Aguado. Ayer reconocía que se habla con él, que cobra 1.800 euros al mes y que tiene una clásula de «entre dos y tres millones». Está integrado ya en el primer equipo y el club pretende un contrato largo profesional.