Jona, muy cerca de irse al Lugo

Jona Mejía está cerca de marcharse al Lugo, según informó ayer La Voz de Galicia. Las negociaciones entre el club gallego y el Córdoba están muy avanzadas, según pudo confirmar este periódico, aunque aún no se ha decidido si la marcha de Jona será por la vía de la cesión o del traspaso. El hispano-hondureño tomaría el puente aéreo abierto entre Lugo y Córdoba con Francisco Rodríguez, nuevo entrenador del club blanquiverde, y que podrían seguir más jugadores. Su temporadada en el Córdoba fue decepcionante y la cesión en el Cádiz no ayudó a que Jona se revalorase, ya que no consiguió anotar ningún gol. Si finalmente prospera la operación Jona buscaría suerte en un club con un perfil más bajo y con objetivos menos ambiciosos pero que ha rendido a buen nivel en Segunda en las últimas temporadas. El hispano-hondureño buscaría en Galicia congraciarse nuevamente con el gol, lo que no encontró en Córdoba.