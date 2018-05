Jesús León: «Córdoba es la que tiene que ganar este partido»

El Arcángel ha de ser el de las grandes ocasiones, el de los llenos hasta la bandera, el de los inolvidables momentos que se mantienen en la memoria, sobre todo de la afición. Pero en esta ocasión ha de ser un compromiso de todos, de la ciudad, de la provincia, de los de siempre pero también de los menos habituales, a los que se les abre una ocasión de vivir un partido que muchos recordarán y que puede suponer para ellos el primero de los muchos encuentros que han de presenciar en el coliseo ribereño.

Así, al menos, lo entiende Jesús León, que ayer hizo un llamamiento para que todos sean conscientes de lo que se juega no sólo el Córdoba CF, sino la ciudad y la provincia, en el encuentro del próximo domingo ante el Almería. Nada menos que «el rumbo del club» depende de ese encuentro, de un triunfo que puede poner fin a 30 jornadas consecutivas en puestos de descenso y salir de ellos, justo en el momento decisivo: cuando resten tan sólo dos partidos para el final de Liga.



Sabedor de la transcedencia de lo que hay en juego en El Arcángel, el mandatario blanquiverde hizo hincapié en que «el equipo está enchufado, tiene la presión necesaria», por lo que «ahora necesitamos que Córdoba es la que tiene que ganar este partido, porque no los ganan los once -jugadores- ni Sandoval ni Oliver ni yo; al Córdoba CF lo representamos todos», recordó León.

EL ARCÁNGEL, ACTIVO / «Este partido tiene que ser algo diferente, nos hemos quedado sin papel el lunes y ahora hay que crear un ambiente único, mejor incluso que cuando se produjo el ascenso», solicitó el presidente del Córdoba, ya que «nos jugamos seguir en el fútbol profesional cuando estábamos desahuciados hace cuatro meses. Yo hubiera firmado estar donde estamos. Tenemos que estar todos involucrados y contribuir entre todos a crear ese ambiente». De ahí que León pidiera que, el domingo, El Arcángel «debe estar lleno de afición y no de público. En este momento clave hemos conseguido llegar a la orilla, nos jugamos todos muchísimo y necesitamos trasladar el mensaje motivacional hacia la afición», por lo que pidió intentar «crear ese ambiente necesario para empujar y que de partida tengamos un punto. Vamos a salir a por el duelo sin pensar en otra cosa. El público debe ser el que empuje y el equipo, no salir al doscientos por cien, sino al trescientos por cien. Si ganamos al Almería estaríamos tocando la orilla», expuso León.



Prosiguió insistiendo el mandatario cordobesista en la importancia de que el domingo se llene El Arcángel y que éste sea un estadio muy activo en el apoyo al conjunto blanquiverde. «El Arcángel se tiene que llenar y ser un fortín, pero de verdad. Necesitamos ayuda para este partido más que nunca. Exijo casi que actúen como no han actuado nunca. Necesitamos una afición activa porque va a influir mucho en el resultado. Nos queda ese plus para terminar de conseguirlo porque el equipo está unido», aseguró el máximo accionista del Córdoba, que recordó de dónde viene el equipo blanquiverde y hasta dónde ha llegado. De estar a 13 puntos (más el golaverage) de la salvación a situarse a uno solo (más el golaverage), aunque un triunfo ante los almerienses, combinado con los partidos que tienen sus rivales directos este fin de semana, hace previsible que pueda salir por fin de puestos de descenso. De ahí que León explicara que «no puede quedar en vano todo el trabajo que se está realizando, se está dejando la vida todo el mundo para sacar esto y tenemos que conseguirlo como sea. De conseguirlo pasaremos a la historia no solo del Córdoba CF si no de España; pero además de para eso, tenemos que conseguirlo para disfrutarlo. De nada sirve lo que hemos hecho hasta ahora si no se remata», con un triunfo ante el Almería que permita rematar en las dos últimas jornadas con la salvación matemática.



León, que estuvo compañado por el secretario del consejo, Joaquín Zulategui, y por la consejera Magdalena Entrenas, no hizo una valoración numérica, pero en el club se entiende que el domingo, en la final ante el Almería, deben superarse los 20.000 asistentes a El Arcángel.