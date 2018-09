Jesús León cierra un duro verano

Un encuentro de fútbol. Eso es lo que duró la comparecencia de ayer de Jesús León junto al nuevo director general del Córdoba, Alfredo García Amado. Durante 90 minutos, ambos, aunque especialmente el presidente, fueron desgranando todo lo ocurrido durante este duro verano para la entidad blanquiverde. Desde la operación Guardiola a la relación con LaLiga, pasando por el entrenador, el estadio, la ciudad deportiva y hasta el jugador saudí que iba a llegar cedido y que iba a reportar un gran ingreso al club, tal y como informó en su día este periódico. Todo, durante esa hora y media en la que León y García Amado respondieron todas las preguntas que les plantearon los medios de comunicación para dar por cerrado un complicado verano. Ahora debería tocar hablar solo de fútbol, algo muy complicado en lo relacionado con El Arcángel.



LALIGA

EXPEDIENTES / Cronológicamente, el primer escollo para el Córdoba fueron los expedientes abiertos por LaLiga, ya en la temporada pasada. León intentó restarles carga, al menos a alguno de ellos. «Uno, por ejemplo, es por una factura de 6.000 euros que los auditores consideran que está fuera de mercado», señalando esa valoración como algo incomprensible. El otro, porque la patronal alega que el club, en algún momento, imposibilitó la llegada de documentación a tiempo a LaLiga. «Lo negamos y todos estos expedientes están en fase de recurso», explicó el presidente, que también confirmó la información publicada en este periódico hace unos dias: el día en el que Luis Oliver se despedía del Córdoba, auditores de LaLiga se encontraban en el club. «No encontraron nada y se fueron», remató León. Además, el presidente adujo que el trato de LaLiga con el Córdoba viene de lejos. «Desde que yo estoy he intentado actuar con transparencia. En el momento en el que compré, había un trasfondo anterior. El Córdoba era un club sujeto frecuentemente a auditorías. Yo entiendo que el histórico de la forma de ser de Luis Oliver enturbiaba las relaciones con LaLiga. Pero no por la poca transparencia, sino por el trasfondo, que parecía que se engañaba», insistiendo en que esto no es así.



LÍMITE SALARIAL

CUATRO MILLONES / Alfredo García Amado informó de que el límite salarial del Córdoba está «en cuatro millones de euros» y que el desfase presupuestario se puede situar en torno «a los tres millones, mientras que el desfase en ese límite salarial se situaba al principio del verano en algo más de un millón de euros. Este año vamos a presentar pérdidas», anunció el director general. Ese desfase de unos «3 millones de euros es una cantidad que fluctúa siempre que generes ingresos directos a ese límite. Hemos trabajado por Guardiola y otros frentes como patrocinios o espónsors. La clave es que LaLiga te sitúa en un mínimo, que no puede ser menos del 40% de tu cifra de negocio». De ahí esa cifra de los cuatro millones, pero el Córdoba tenía por contratos en vigor «cinco millones y lo superábamos. Si lográsemos llegar nuestra cifra de negocio al cinco, entonces podíamos haber inscrito. De haber tenido con contratos dos o tres millones, entonces podíamos haber firmado a Pawel o Edu». Es decir, esos tres millones de desfase que estaban previstos con otros ingresos. Con esa cantidad de ingresos, el límite hubiera subido 1,2 millones, hasta sobrepasar en poco esos cinco millones de euros.



OPERACIÓN GUARDIOLA

OPERACIONES CAÍDAS / León reiteró, de nuevo, que la operación Guardiola fue una operación mal hecha y nuevamente asumió la responsabilidad como máximo representante del Córdoba. También amplió alguna de aquellas operaciones que se cayeron después de la firma de la cesión del jumillano. «Tenía el contrato para firmar de la cesión de un jugador saudí, que estuvo la temporada pasada en el Leganés. El ingreso para el Córdoba era de 2,5 millones si jugaba ocho minutos cada cinco partidos. Esa operación se cae con la excusa de que está Oliver en la dirección deportiva». Al parecer, ese jugador saudí ha terminado jugando en Portugal. León reiteró lo declarado el lunes: el Córdoba reclamará por el contrato de cesión de Guardiola. «Es una cesión con opción de compra de 10 millones. Existe una contraprestación económica más cesión de jugadores. En concreto, Chuli ha acabado en el Extremadura y no hemos ejercido nuestro derecho. Algunas cosas se han dejado de cumplir parcialmente y lo vamos a reclamar. Yo me equivoqué, lo he dicho muchas veces, porque firmé la operación. Surgió con prisas y yo firmé, me equivoqué. No hablaré más de ello», e insistió en que había otras operaciones, como la mencionada del jugador saudí, para respaldar la operación Guardiola. Pero éstas también terminaron deshaciéndose.



CIUDAD DEPORTIVA

100.000 METROS / León parece tener un plan al margen de la actual ciudad deportiva, que «es un desastre», por lo que «hace un par de meses me senté con la Gerencia de Urbanismo, y para la que quiero de 100.000 metros cuadrados siempre había problemas. Del Ayuntamiento me he olvidado y quiero encontrar un suelo que reúna los requisitos. Estamos en búsqueda, que sirva como llamamiento», de un terreno para ser adquirido por el club y que sea «baratito», dijo con sorna el presidente, que dio así por cerrado un duro verano.