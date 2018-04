Javier Tebas señala al Córdoba CF por «pagos irregulares» a futbolistas

Javier Tebas provocó ayer una dura resaca en el Córdoba y su entorno tras el triunfo ante el Lorca al declarar al suplemento Actualidad Económica del diario El Mundo que «en este mercado de invierno, por ejemplo, se envió un auditor sorpresa a un club de Segunda con nuevos propietarios. Comprobamos que están pagando a los futbolistas fuera de los contratos oficiales y vamos a abrir expediente disciplinario. Puede incluso descender», afirmó el presidente de LaLiga. Obviamente, todos los ojos se fijaron en el Córdoba, aunque el departamento de prensa de LaLiga, preguntado por este periódico acerca de las declaraciones de su presidente, informó de que la patronal de los clubs «no ofrece datos económicos en particular de ningún club», como suele ser habitual.

La auditoria a la que se refiere Tebas es, precisamente, de la que informó este periódico el pasado 8 de marzo, en la que unas fuentes aseguraban que era rutinaria y otras que había elementos «especiales». Unos días, después, el que fuera máximo accionista y presidente del Córdoba, Carlos González, aseguraba en Canal Sur Radio que el motivo de la auditoría que en esos días pasó el club blanquiverde era que existían «cinco clubs, o más, que han denunciado al Córdoba, porque entienden que se ha sobrepasado el límite salarial en diciembre». Ampliaba González que se sobrepasaba ese límite «porque hay jugadores que esos clubs pretendían que les han pedido unas cantidades y han ido al Córdoba por otras muy inferiores», por lo que «LaLiga, lo que ha hecho, es verificar las cantidades de esos contratos». González remataba asegurando que «si todo está bien, no hay ningún problema».

Dicha auditoría se efectuó por parte de BDO Auditores, firma en la que confía LaLiga para dichos servicios, en la semana del 6 al 9 de marzo y su inicio fue comunicado tan sólo 24 horas antes, el día 5 de marzo a las 9.29 horas, cuando se recibió en El Arcángel el burofax del Consejo Superior de Deportes. Algo más de 13 horas después de que el conjunto blanquiverde se impusiera al Alcorcón en el Santo Domingo. Se da la coincidencia de que BDO audita a la propia AD Alcorcón.

Por su parte, la reacción en el seno de la entidad blanquiverde durante la jornada de ayer fue de absoluta tranquilidad. Fuentes del club aseguraron a este periódico que LaLiga «no nos ha comunicado absolutamente nada» relativo a la auditoría realizada hace un mes ni a las propias declaraciones del presidente de la patronal. Las mismas fuentes defendían la actuación correcta del club en ésta y en cualquier otra operación y se limitaron a reiterar la «serenidad» con la que seguía funcionando la propia entidad blanquiverde durante el día, «centrados en el triunfo del domingo y pensando ya en Pamplona».

Ya por la tarde, este periódico pudo saber del entorno del propio presidente de LaLiga, que Tebas aseguraba a los más cercanos que lo reflejado en la publicación, según su opinión, no se ajustaba a lo que él había declarado, por lo que ese mismo entorno no descartaba en estos días algún tipo de matización o incluso rectificación. Esa nueva impresión de Tebas se produjo, al parecer, tras escuchar completa, de nuevo, la grabación de la entrevista.

Al hilo de esta última información, el periodista de la Cadena Cope, Isaac Fouto, se refirió a fondo en sus redes sociales sobre el asunto. Fouto dejaba claro que el club al que se refería Tebas en la entrevista era el Córdoba, pero argumentaba que el presidente de LaLiga lo decía «en el contexto del rigor de LaLiga en los últimos años con el control económico y menciona la sanción extrema a un club, que es el descenso administrativo. No dice que -el Córdoba- vaya a bajar, de hecho, si no hay reincidencia, no puede haber descenso». Fouto prosigue quitando peso a lo declarado por Tebas por la mañana, recapitulando sobre la auditoría, ofertas de otros clubs a jugadores que hoy militan en el Córdoba y que «Tebas advirtió telefónicamente a Oliver dos horas antes del cierre del mercado de que tuviera cuidado, porque LaLiga es muy estricta con el control económico». Tanto, que el Córdoba no pudo inscribir a Bambock y Montelongo al haber llegado el Córdoba al límite salarial deportivo, tal y como reconoció la propia entidad blanquiverde una vez cerrado dicho mercado invernal.

Fouto finaliza dejando claro que «será el juez de Disciplina Social el que decida si abre expediente y si hay sanción, que podría ser desde económica a prohibición de fichar. Descenso no, porque no hay reincidencia en faltas económicas de la misma índole».

En cualquier caso, al Córdoba sólo se le plantean dos escenarios. Uno, el que transmite la propia entidad, en el que nada reprochable hay en la gestión de ese mercado invernal. Y dos, el que mostraba Tebas inicialmente, aunque perdió fuelle paulatinamente, y que en la peor de las resoluciones conllevaría sanción económica o en libertad para fichar. Nunca descenso.