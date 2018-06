Javier Jiménez, con Krypteia Capital, aspira al Recreativo

El pasado del Córdoba puede ocupar el presente y el futuro del Decano del fútbol español. Y no será Carlos González, aunque sí alguien que trabajó para él durante la primera etapa del expropietario de la entidad blanquiverde, principalmente, en la época del desembarco y la gestión del concurso de acreedores hasta el ascenso a Primera, en junio del 2014. Se trata de Javier Jiménez Sacristán, que ha mantenido contactos en las últimas semanas con dirigentes políticos y del club (incluido el también ex del Córdoba, Carlos Hita), así como con el máximo representante de la empresa que gestiona deportivamente el Recreativo de Huelva, Eurosamop: Juanma López.



El concurso para la venta de las acciones del Recreativo fue convocado el pasado mes de mayo por el Ayuntamiento onubense, que se quedará con el 8% de las acciones del Decano del fútbol español.

Javier Jiménez fue apartado por González en las decisiones del Córdoba tras el ascenso a Primera. Inicialmente fue enviado a México y, posteriormente, se le encomendó en el club blanquiverde una tarea más que secundaria. Finalmente, pocas semanas antes de que González vendiera el club a León finalizó su contrato con el que fuera propietario del Córdoba y desde entonces trabaja para Vértice 360, cuyo dueño, Óscar Antonio Romero, también es el máximo representante de Krypteia Capital, empresa que inicialmente acudirá al concurso del Recreativo de Huelva, cuyas plicas se abrirán el próximo 8 de junio.

Krypteia Capital ha mantenido contactos con Juanma López, cabeza visible de Eurosamop, cuyo contrato de gestión deportiva del Decano durante 10 años parecía, en principio, un inconveniente para todo aquel que pretendía quedarse con el Recreativo, cuyo precio de salida es de cero euros, aunque el nuevo dueño deberá desembolsar cerca de 700.000 euros nada más llegar para que el conjunto onubense pueda iniciar la competición la próxima temporada en el Grupo IV de Segunda B.



Ese aparente inconveniente de tener que convivir con Eurosamop o, en su defecto, rescindir (previo pago, lógicamente) el contrato parece no ser tal para Óscar Antonio Romero, quien al parecer ha planteado a Juanma López la posibilidad de colaborar conjuntamente en la gestión deportiva del Recreativo de Huelva.

Vértice 360 es una de las empresas que trabaja habitualmente con LaLiga en la expansión de la marca internacional del fútbol profesional español. No en vano, este periódico contactó ayer con Javier Jiménez, quien no quiso comentar nada sobre el Decano, argumentando que se encontraba en Londres, camino de Melbourne para un acto, precisamente, de expansión de LaLiga.



En cualquier caso, otras fuentes de la negociación, así como algún concejal onubense confirmaron a este periódico la existencia de la negociación entre Krypteia Capital y Javier Jiménez en su representación con dirigentes municipales, otros del Recreativo e, incluso, contactos contínuos con Carlos Hita, que también trabajó hace años en el Córdoba CF y que ahora es consejero y gerente del Decano en representación del Ayuntamiento de Huelva.



En caso de hacerse con el Recreativo, poco se sabe de los planes deportivos, aunque en la terna de técnicos que maneja Juanma López vuelve a aparecer uno que ya sonó, y mucho, para el Decano hace dos años: el de Rafa Berges, actualmente en Indonesia y que fue compañero de Juanma López en la selección española.