Javi Galán: "Tenemos la presión de ganar pero con tranquilidad, el partido es largo"

El lateral izquierdo extremeño del Córdoba, Javi Galán, ha pasado este jueves por rueda de prensa para analizar el partido de este fin de semana ante el Lorca, en El Arcángel. Galán ha tratado las siguientes cuestiones:

-¿Cómo te encuentras jugando de lateral y no de extremo?

-Toda la vida he jugado de extremo y al principio tuve que adaptar algunos conceptos, pero me voy adaptando a la posición de lateral y empiezo a estar más tranquilo, con más calma en la presión y encontrándome agusto.

-¿Qué opinión te merece el partido ante el Lorca?

-Hasta que matemáticamente no estén descendidos intentarán hacer todo lo posible. El Lorca no tiene presión alguna, viene de ganar al Granada así que no va a ser un partido fácil. Tenemos que hacer nuestro juego y un buen partido para llevarnos la victoria. El partido son noventa minutos y no podemos tener la ansiedad de querer ir ganando tres a cero en el minuto diez. El partido es largo y haciendo nuestro juego llegará la victoria.

-El equipo murciano juega con defensa de cinco y dos carrileros, más trabajo para los laterales del Córdoba

Llevamos desde el martes trabajando en la forma de hacerles daño y nuestro míster plantea un partido para que se haga nuestro juego.

-¿Os sentís obligados a ganar?

-Presión más que la que llevamos, desde que estábamos a trece puntos siempre tuvimos la presión de ganar, así que ahora que estamos a cinco tenemos la presión de ganar, pero con tranquilidad.