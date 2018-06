Jairo Izquierdo se une al puente entre Almendralejo y Córdoba

El director deportivo del Córdoba, Luis Oliver, sigue peinando el mercado en busca de refuerzos que permitan dar el salto competitivo necesario para ese «objetivo ambicioso» del que habló el pasado viernes el presidente de la entidad blanquiverde, Jesús León. Al interés del que ya informó este periódico por Enric Gallego y Giovanni Zarfino se une ahora Jairo Izquierdo, un extremo zurdo de 24 años natural de las islas Canarias. Jairo, de 24 años de edad y formado en la cantera del Tenerife -club con el que llegó a jugar 18 partidos en Segunda División en la temporada 2015/16-, se une así al curioso puente Almendralejo-Córdoba.

Y es que Luis Oliver fue una persona muy importante en la estructura directiva del Extremadura, club del que ya vino en el mercado invernal Bruno Montelongo (aunque finalmente no pudo ser inscrito) y en el que estuvo cedido la pasada temporada el guardameta del Córdoba B Marc Vito. Los jugadores del equipo de Almendralejo en la agenda del Córdoba son todos jugadores de ataque. En el caso de Jairo es un hombre de banda con capacidad goleadora. Sin ir más lejos, en la temporada que aún disputa el Extremadura, puesto que pelea en el play-off de ascenso a Segunda con el Cartagena (hoy es la ida de la final), Jairo ha anotado seis goles y disputado un total de 2.931 minutos. Las negociaciones con Gallego (delantero centro) y Zarfino (mediocentro) están más avanzadas, tanto es así que fuentes del Córdoba aseguran que serán, con casi total seguridad, nuevos jugadores del Córdoba.

Por Jairo existe un interés y un seguimiento que aún no ha entrado en la fase de negociación formal. De este modo Oliver refuerza dos puntos débiles del equipo. En el caso del centro del campo, a la salida de Reyes rumbo a China se une el hecho de que Edu Ramos y Sergio Aguza cumplen contrato. Aunque el presidente, Jesús León, pidió tranquilidad al respecto el pasado sábado, la zona requiere de un refuerzo especial por ser una de las más endebles. En la mente de muchos cordobesistas está la cuestión de Álvaro Aguado, por el que León remitió a la cláusula de rescisión de «seis millones de euros» para cualquier club interesado. Oliver quiere construir en torno al joven mediocentro jiennense un centro del campo potente que permita dar el mencionado salto de nivel para competir por metas altas. Otra zona con déficit de integrantes es la zona de ataque. El Córdoba solo cuenta con Sergi Guardiola como delantero centro, además de un Alberto Quiles cuya continuidad no está asegurada. Y no es probable que el killer jumillano continúe en la disciplina blanquiverde, puesto que el propio León reconoció la dificultad de retenerlo dado el «nivel de Primera División» que ya atesora. La intención de Oliver es la de traer dos jugadores de entidad además de al mencionado Gallego. Y la zona de las bandas, donde se incorporaría Jairo en caso de prosperar el interés cordobesista, es la menos poblada del equipo. La pasada temporada hubo que readaptar a Narváez al extremo izquierdo y a Galán la lateral zurdo para suplir las carencias en ese costado, con Jovanovic como único extremo diestro puro de la plantilla blanquiverde.