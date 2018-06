El Itea tiene 72 horas para garantizar su sitio en Segunda

El próximo miércoles es el último día que tiene el Itea Córdoba de fútbol sala para lograr los 110.000 euros de canon para seguir en Segunda, además de conseguir los avales suficientes hasta unos 190.000 euros de presupuesto total. A este respecto se le preguntó en sala de prensa a Jesús León, que afirmó que «el Córdoba CF no puede ser el impulsor de todo el deporte cordobés» añadió que «ahora mismo es más importante el fútbol femenino que el fútbol sala». No obstante, el presidente del Córdoba reconoció que si Itea no lograse «otros patrocinadores», su intención es la de no dejar morir al equipo. Eso sí, con sus condiciones. En palabras de León, se trataría de una «absorción» similar a la efectuada con el Naranjo.

Preguntado ayer por este periódico el presidente del Itea, José García Román, aseguró que «Si el Córdoba CF quiere quedarse con el club por mi parte no hay ningún problema. Si tengo que dar un paso atrás lo daré». Mañana está prevista una reunión de ambas entidades en la que se tratará la cuestión, con el plazo límite del miércoles para lograr un acuerdo.