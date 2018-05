Infinita pasión por las cábalas

Nada más terminar el encuentro contra el Almería, los aficionados se pusieron a hacer cálculos sobre el futuro que podía depararle al Córdoba. Y no es fácil. De hecho, el blog LaLigaennúmeros, desveló ayer que las combinaciones son más de medio millón, en concreto 531.441 opciones, resultados que pueden darse entre los siete equipos inmersos en la lucha por la salvación y los dos partidos que han de jugar cada uno. Evidentemente, el triunfo ante los almerienses aportó un buen punto de luz de esperanza para los cordobesistas, pero el mayor puede llegar el domingo, en Reus: un triunfo en el Municipal rojinegro sacaría al Córdoba de descenso 31 jornadas después, casi siete meses en los puestos fatídicos. Lo más curioso del caso es que dependiendo de no pocos milagros, el Córdoba podría salvarse incluso sumando un solo punto de los seis en juego. Y es que las posibilidades no son infinitas, pero casi. En el mismo blog se especifica que en la actual situación, el Córdoba se salva en el 58,65% de las opciones, mientras que el Gimnástic sólo tiene un 5% de posibilidades. Tras el triunfo en Vallecas, las opciones de salvación según el especialista en estadísticas, Míster Chip, subieron un 20%, hasta rozar casi el 70%.



46 PUNTOS

SI SUMA UN SOLO PUNTO / Parece increíble al pensar en el trayecto del Córdoba en los últimos meses, sobre todo cuando se situó a 13 puntos más el golaveraje de la salvación, pero hoy por hoy, el conjunto blanquiverde podría salvarse empatando uno solo de los dos encuentros que le restan y perdiendo el otro. Lógicamente, se tendrían que dar unos resultados nada fáciles de producirse, pero lo destacable, a finales de mayo, es que el conjunto blanquiverde podría salvarse sumando un punto de seis. Para ello, el Barcelona B no podría pasar del empate en cada uno de los dos partidos que le restan y con la Cultural se produciría una paradoja: interesaría que sumara dos o más puntos para que no entrara en un múltiple empate, en concreto, con el Nástic y el Almería, que deberían perder los dos partidos. En ese triple empate con tarraconenses y almerienses, los primeros serían los que perderían la categoría. Si ese triple empate se convirtiera en cuádruple con la Cultural, serían los blanquiverdes los que descenderían.



47 PUNTOS

MIRANDO EL ALBACETE-BARCELONA B / Si el Córdoba cosecha sendos empates en los dos duelos que le restan también existen posibilidades de salvación. Y ya dejan de ser descabelladas. La clave estaría en el Albacete-Barcelona B. Si los culés ganan ese partido, pierden el último en casa ante el Zaragoza y los manchegos, además, pierden en Tenerife, descenderían ambos. El filial no llegaría a los 47 puntos y el Albacete tiene el golaveraje perdido con los blanquiverdes. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades de triples, cuádruples y hasta quíntuples empates en los que el Córdoba saldría siempre beneficiado y el Albacete seriamente perjudicado. También saldría beneficiado el Córdoba, lógicamente, en caso de que el Nástic sólo consiga un empate en los dos partidos, al igual que el Almería.



48 PUNTOS

MÁS POSIBILIDADES / La tercera hipótesis es que el Córdoba gane un partido y pierda el otro para finalizar con 48 puntos, lo que también le presenta opciones de salvación. Para ello, el Barcelona B no podría ganar los dos partidos (debería empatar o perder uno de los dos), mientras que la Cultural tendría que perder también, al menos, uno de sus dos partidos. Si el otro lo empata, ocuparía la otra plaza de descenso, mientras que si lo gana, el Córdoba tendría que rezar para múltiples empates, como con el Albacete y el Almería. Los manchegos sólo podrían empatar uno de los dos partidos que les restan (y perder el otro), mientras que el Almería tendría que empatar ante el Alcorcón y también en la última jornada, en Lugo. En ese empate múltiple, cuádruple, de nuevo los manchegos tienen todas las de perder, mientras que el Córdoba sería el que mejor coeficiente tendría.



49 PUNTOS

SE SIMPLIFICA / A mejores resultados, menos cábalas. O más simples. Si el Córdoba gana en Reus y empata ante el Sporting (o viceversa) el horizonte se despeja. Aún así tendría que seguir mirando a sus rivales. Así, el Barcelona B tendría que empatar al menos uno de los dos partidos, mientras que la Cultural tendría que perder uno de ellos. Descenderían los dos, pero si los leoneses hacen también cuatro puntos de seis, habría que recurrir, de nuevo, a los empates múltiples. El Nástic tendría que perder uno de los dos partidos, al igual que el Almería, mientras que el Albacete tendría que empatar los dos partidos. Si uno de esos dos partidos que ha de perder el Almería es ante el Alcorcón, los alfareros no estarían en el lío, evidentemente. Ese duelo de la próxima semana también despejará muchas incógnitas futuras.



51 PUNTOS

CON SEIS PUNTOS DE SEIS, SALVADOS / El pleno de puntos en los dos partidos que ha de disputar el Córdoba es lo único que garantiza cien por cien la salvación. No sería alcanzado por el Barcelona B y entre el Almería y el Alcorcón uno de ellos quedaría por detrás. El Almería podría ganar sus dos partidos y, por lo tanto, el Alcorcón uno de ellos, pero el golaveraje con los alfareros favorece al Córdoba. Además, en cualquier otra variante múltiple en la que otros equipos lleguen a sumar 51 puntos, aunque en la misma se incluya a la Cultural Leonesa, el Córdoba permanecería en Segunda División. En cualquier caso, esta semana está siendo para el aficionado blanquiverde un período de infinita pasión por las cábalas.