«Hemos sufrido, pero tres puntos para la buchaca»

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, compareció en sala de prensa después de que lo hiciera el míster visitante, Fabri. Y con el eco de las palabras del entrenador de los murcianos, que aseguró que su equipo fue «el único en el campo», añadiendo que «le hemos pegado un baño al Córdoba». Sandoval respondió a Fabri al afirmar que «al final son tres puntitos a la buchaca y nos ponemos a dos (de la permanencia). Hemos sufrido, el partido no ha sido bonito, ellos estaban bien plantados en el campo y era cuestión de madurarlo. Nos cogían a la contra en jugadas que no finalizábamos bien».

El de Humanes continuó analizando el partido: «Parábamos demasiado el balón, no fluíamos rápido y ante su defensa de tres nos costaba. Con Aguado en la segunda parte le dimos dinamismo al juego. La presión nos ha pesado un poco y hemos jugado más con el corazón que con la cabeza. Sabemos que no hemos jugado como hemos querido, mañana hay que volver a entrenar y plantear ante Osasuna de una manera diferente».

Sin embargo, puso en valor el nivel ofrecido por el Lorca, «un equipo herido que iba a morir, con diez seguían atacando. Ellos son honrados y trabajadores y van a meter en problemas a todos con los que se enfrenten. Nosotros nos hemos equivocado más en la asociación y en el último pase, pero tenemos que potenciar lo bueno que hemos hecho y esto es un sueño, de 14 puntos que estábamos a dos, ahora podemos pelearlo de otra manera». Destacó el partido de Narváez, que salió en la segunda parte y marcó el gol de la victoria. Del colombiano dijo que «Narváez ha salido al partido de forma impresionante y Aguado le daba velocidad al juego, dándonos más opciones. No aprovechamos demasiado el juego por banda, teniendo a Narváez, Eneko y Sergi por dentro, porque perdíamos balones absurdo en el centro del campo».

Sobre Reyes, que se marchó lesionado antes del descanso, afirmó que tuvo «una elongación en el abductor, como le pasó ante el Nàstic. Intentaremos llevarle entre algodones a Pamplona. Tenemos que creer en toda la plantilla y reinventarnos, Jovanovic no jugará la semana que viene por acumulación de tarjetas». Sobre el partido ante Osasuna aseguró que «vamos a tener una batalla en la que creo que saldremos victoriosos. El planteamiento en Pamplona será importante de cara a los jugadores que no han participado hoy, para recuperarlos».

Narváez se queda con el gol

El colombiano Narváez reconoció que «fallamos mucho en los pases» y que no fue el mejor partido del Córdoba, pero se quedó con su gol, que definió «después de que un defensa me dejara un poco de espacio para chutar». El mediapunta blanquiverde añadió que «jugar ante tanta gente no es una presión, al revés. Los puntos que quedan en casa se deben quedar aquí».

Quiles, contento con su partido

El delantero del filial Alberto Quiles fue la gran sorpresa del once de Sandoval ante el Lorca. En zona mixta, tras el partido, dijo estar «muy feliz por mi titularidad y por la victoria del equipo». Respecto a la diferencia de jugar con el filial a hacerlo con el primer equipo, Quiles afirmó con ironía que fue «un partido normal con un poco más de gente que jugando con el filial».

Fabri: «Le dimos un baño al Córdoba»

El entrenador del Lorca, Fabri, no estaba nada contento con el resultado final del partido. De hecho, dijo en sala de prensa que «el único equipo que estuvo en el campo fue el Lorca. Le hemos pegado un baño al Córdoba con diez y con once jugadores y es una injusticia marcharnos habiendo perdiendo». Además, vio «excesiva» la roja a Gomelt.